Viña Don Melchor inaugura una nueva era con DM/01: el alma de una parcela legendaria

A través de un legado de excelencia Viña Don Melchor se ha consolidado como un referente indiscutido en la industria vitivinícola chilena y en el posicionamiento de Chile como productor de vinos de clase mundial.

Este es un paso audaz hacia el futuro con el lanzamiento del primer vino de su serie de edición limitada ‘Las Parcelas’. CEDIDA.

Viña Don Melchor, filial del grupo Concha y Toro y cuna del primer vino ícono de la industria chilena, Don Melchor, marca hoy un nuevo hito en su historia. Después de 35 años de excelencia, lanza una innovadora serie de vinos exclusivos: ‘Las Parcelas’.

Desde su primera cosecha en 1987, Don Melchor, hasta ahora único vino dentro del portafolio de Viña Don Melchor, se ha consolidado como un referente indiscutido entre los Cabernet Sauvignon de alta gama y ha sabido llevar con orgullo, excelencia y elegancia un gran Cabernet Sauvignon chileno, cuyo origen y legado se remonta a más de 150 años de historia.

Las parcelas de Viña Don Melchor

En 1997, Enrique Tirado, actual gerente general y director técnico de Viña Don Melchor, inició una profunda exploración del Viñedo Don Melchor. Desde entonces, se ha dedicado con pasión y obsesión a expresar con autenticidad el terroir de Puente Alto —considerado uno de los mejores terroirs del mundo—, lugar de origen de este emblemático vino, ubicado a los pies de la Cordillera de los Andes.

“Cada rincón de este viñedo tiene una identidad propia, y su manejo no puede ser uniforme. Fue así como descubrimos que el viñedo no puede ser visto como un todo continuo, sino como un mosaico de expresiones únicas. Esto nos llevó a dividir el viñedo en diferentes parcelas, para poder trabajarlo y entender cada hilera, cada parra, cada diferencia de suelo como algo único”, explica Enrique Tirado.



En un inicio, el viñedo contaba con siete parcelas principales de Cabernet Sauvignon. Sin embargo, con el paso de los años y gracias a exhaustivos estudios, recorridos por el viñedo y un conocimiento cada vez más profundo de la diversidad de sus suelos y las distintas manifestaciones del Cabernet Sauvignon, el equipo pudo identificar y diferenciar subparcelas con características particulares. Este mayor entendimiento permitió respetar y potenciar la singularidad de cada parcela, las cuales se cosechan y vinifican de forma independiente para lograr la máxima calidad de cada una de estas zonas.

Esta obsesión por lograr la mejor expresión del viñedo de Puente Alto llevó a Enrique, en la temporada 2022, a reflexionar sobre la posibilidad de vinificar la parcela N°1 como un vino independiente. “En la cosecha de 2022 me di cuenta de que era el momento perfecto para resaltar la belleza única de cada parcela y darle vida a través de su individualidad. Decidí abrazar la expresión singular de cada cosecha, destacando la particularidad de cada parcela”, comenta Enrique Tirado.

Una parcela cada cosecha

En cada cosecha, Enrique Tirado visualiza cómo se expresan las distintas parcelas del viñedo Don Melchor según las condiciones de la temporada; una de ellas logrará una expresión única y un carácter distintivo, que se plasmará en una nueva edición de la innovadora serie: ‘Las Parcelas’.

DM/01, cosecha 2022, es el primer vino de esta exclusiva serie, una expresión genuina de la energía, fineza y carácter singular de la parcela N°01 dentro del viñedo Don Melchor.

La parcela N°1, la más antigua del viñedo Don Melchor, fue plantada en 1979 con selección masal prefiloxérica traída a fines del siglo XIX y cultivada en pie franco. Representa la esencia y el auténtico legado de Viña Don Melchor, considerada una reliquia vitivinícola mundial, ya que de esta parcela se seleccionaron las 3.000 plantas que dieron origen a lo que hoy conocemos como la selección masal prefiloxérica de Don Melchor.

“Esta parcela continúa siendo parte esencial del ensamblaje final de Don Melchor. Sin embargo, en la temporada 2022, su potencia y carácter distintivo nos permitieron crear DM/01 cosecha 2022, que no es un ‘segundo vino’, sino la primera edición de esta serie exclusiva dentro de Viña Don Melchor”, explica Tirado.



“Los vinos provenientes de esta parcela se caracterizan por intensos aromas a frutos rojos, notas florales y una expresión fresca y vibrante. Destacan por su elegancia, suavidad y taninos finos, que entregan una larga y agradable persistencia en boca”, añade el director técnico de Viña Don Melchor.