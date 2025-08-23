Accionistas aprueban fusión de los bancos BICE y Security: solo falta el visto bueno de la CMF

Se prevé que el nuevo banco tendrá un valor económico de más de US$ 2.500 millones, con activos totales por US$ 23.000 millones.

A la espera de la aprobación por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) quedó la fusión de los bancos BICE y Security, luego de que los accionistas de ambas entidades bancarias aprobaron la fusión por absorción de esta última.

“Este es el paso siguiente luego de la fusión aprobada de las matrices de ambos bancos –Grupo Security y Bicecorp- en junio pasado“, se detalló en un comunicado.

De acuerdo con lo informado desde el banco BICE, además de aprobar la fusión, los accionistas también aprobaron el aumento del capital necesario para materializarla, así como otras modificaciones a los estatutos del banco.

“La fecha en la que se producirá legalmente la fusión de ambas compañías, así como el canje de las acciones de Banco Security por acciones de Banco BICE, serán informadas oportunamente al mercado, una vez cumplidos los requisitos regulatorios propios de este tipo de operaciones“, añadió el comunicado.

Las perspectivas de los bancos luego de que los accionistas aprobaran la fusión

El presidente de Banco BICE, Luis Felipe Gazitúa, manifestó que la fusión permitirá alcanzar el 10,3% de participación en colocaciones comerciales y 7% en colocaciones totales, lo que “nos posicionará entre los principales actores del sistema financiero chileno“.

A la vez, se prevé que el nuevo banco tendrá un valor económico de más de US$ 2.500 millones, con activos totales por US$ 23.000 millones.

“Esta operación es parte de un objetivo mayor que persigue construir el mejor grupo financiero del país y con ello, aportar al desarrollo del mercado de capitales y del país“, recalcó Gazitúa.

En tanto, el el presidente de Banco Security, Juan Eduardo Correa, destacó que la fusión “permitirá complementar carteras, diversificar las fuentes de fondeo, mejorar el acceso a financiamiento y potenciar la capacidad de inversión de la entidad fusionada“.