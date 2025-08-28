Pedro Pascal vs Pedro Piscal: la inédita pelea del actor con una marca de pisco

La defensa del actor chileno apunta que la marca de Pedro Piscal puede inducir a error entre los consumidores.

Los abogados del actor chileno Pedro Pascal dieron a conocer las pruebas a través de las cuales buscan justificar la solicitud de revocación del registro en junio de 2023 de la marca Pedro Piscal, creada por David Herrera.

El propósito de los profesionales que defienden los intereses de la estrella de Hollywood es que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi) modifique su decisión de registrar la marca, pese a que se habían cumplido los 30 días legales para que una persona o empresa presentara una demanda de oposición.

En octubre de ese año David Herrera recibió un primer correo de los abogados de Pedro Pascal en el que, para evitar una posible demanda y proceso judicial, le solicitaron la cesión de los dominios digitales de Pisco Pedro Piscal. Tras rechazar aquello, le ofrecieron $2.000 dólares por la marca y el dominio digital, pero tampoco aceptó.

Las pruebas de Pedro Pascal para solicitar la revocación de la marca Pedro Piscal

En marzo de 2024 los profesionales que defienden los intereses del actor demandaron a Herrera ante la Inapi y lo acusaron de contravenir “el principio general de buena fe, y de las normas sobre competencia leal y ética mercantil al existir un claro interés de aprovechamiento comercial“.

Argumentaron que la marca buscó generar lucro aprovechándose de la fama del actor chileno, lo que inducía a confusión entre los consumidores, tras lo cual el emprendedor fue despojado de los sitios pedropiscal.cl y pedro-piscal.cl.

La defensa del actor recalcó que la inscripción de Pedro Piscal puede inducir a error, ya que los consumidores podrían creer que el actor Pedro Pascal es dueño o promotor de la bebida alcohólica.

En su escrito, la defensa subrayó que Pascal es una “estrella mundial del cine y la televisión”, y que su fama es previa al registro de la marca, además de que ha sido rostro de campañas internacionales en el mismo rubro, como Casillero del Diablo y Corona.