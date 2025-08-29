Ripley aumentó sus utilidades en 42% en segundo trimestre y logra su mejor resultado en 7 años

Con este resultado, Ripley acumula ganancias de $ 31.112 millones en los primeros seis meses de 2025, un alza de 260% en relación al primer semestre de 2024.

Ripley cerró el segundo trimestre de 2025 con utilidades por $ 15.736 millones, un alza de 42,5% respecto al mismo período de 2024 y su mejor resultado en 7 años, además duplicar las ganancias en comparación a las del año pasado.

El desempeño estuvo respaldado por su negocio bancario, junto al crecimiento sostenido de las operaciones en Perú, donde el área de retail alcanzó su mejor resultado histórico para un segundo trimestre.

En el período abril-junio de 2025, el resultado operacional ascendió a $ 29.199 millones, 42,0% más que en el mismo período del año anterior, marcando el mejor registro histórico para un segundo trimestre. El EBITDA también alcanzó un récord para este lapso, totalizando $ 49.004 millones, un alza de 21,3% frente a 2024, con una expansión de margen de 133 puntos base hasta 9,2%, el nivel más alto anotado por la compañía en un segundo trimestre.

Los ingresos consolidados se incrementaron 3,7% en el segundo trimestre, impulsados por el mayor dinamismo del consumo y un entorno macroeconómico más favorable en Perú, junto con el crecimiento de 18,6% en la cartera de colocaciones en Chile.

El CEO corporativo de Ripley Corp., Lázaro Calderón, señaló que “los resultados de este año reflejan la capacidad del grupo para transformarse y adaptarse a las tendencias de los consumidores, tanto en Perú como en Chile. Asimismo, confirman el avance de nuestro plan de eficiencia, productividad y crecimiento, que nos ha permitido fortalecer la rentabilidad”.

Con este resultado, Ripley acumula ganancias de $ 31.112 millones en los primeros seis meses de 2025, un alza de 260% en relación al primer semestre de 2024, con ventas que subieron en 5,4% hasta $ 1,03 mil millones.

Desempeño por unidad de negocios

En el segmento bancario, los ingresos trimestrales alcanzaron $ 129.555 millones, un aumento de 6,1%, con una cartera de colocaciones consolidada que creció 14,4%. La ganancia bruta se incrementó 38,2%, con una expansión de margen de 1.279 puntos base, impulsada por la reducción del costo por riesgo y del costo de fondos en ambos países. Destaca además la consolidación de la estrategia digital, con un 93% de los clientes atendidos a través de canales digitales.

El segmento retail registró un crecimiento de 2,6% en sus ingresos, totalizando $ 391.785 millones, impulsado principalmente por el desempeño en Perú, donde los ingresos aumentaron 8,7% en CLP y las ventas en mismas tiendas (SSS) crecieron 9,0% El EBITDA de retail en ese país llegó a $ 11.608 millones, un alza de 44% interanual, alcanzando el mejor resultado en la historia de la compañía en la nación vecina.

