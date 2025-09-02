Sube Spotify y suscripciones digitales se multiplican por 25: cuánto gastamos los chilenos en streaming

Netflix, Disney y Prime Video ya habían anunciado aumentos de precio en 2025. Suben mucho más que el promedio IPC.

Desde el año 2023, el alza ha sido de $400 pesos, aunque los usuarios suelen no notarlo. Se trata de la suscripción al servicio de Spotify, la plataforma de música que hace un mes anunció reajustes a nivel mundial y que ayer oficializó a sus suscriptores en Chile.

Las plataformas de televisión también han actualizado sus valores en el país. Si en junio de 2024 Disney Channel tenía un precio anual de $82.700, actualmente su tarifa es de $87.200 al año (sin incluir señales premium).

El 26 de septiembre, en tanto, los usuarios fueron notificados del aumento en la suscripción de HBO Max. El plan Básico con Anuncios quedó en $7.190 mensuales o $64.680 anuales (antes $5.990 mensuales o $49.900 al año), mientras que el Estándar pasó a $9.590 al mes o $86.280 al año (antes $7.990 mensuales o $64.900 al año).

En mayo pasado, Netflix también había ajustado sus planes: de $6.540 a $7.190 pesos por el servicio básico y de $9.190 a $9.990 por el estándar. En la misma fecha, Amazon Prime Video fijó una tarifa única de $6.490.

Si una persona mantiene en promedio tres suscripciones de este tipo, el gasto anual podría bordear los $250 mil pesos con los planes más básicos.

El peso en el presupuesto de los hogares

¿Cuánto destinamos a plataformas digitales y cuánto impactan en nuestro presupuesto? Desde 2018, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) incluye en su canasta los servicios de este tipo. Un estudio del Observatorio Económico y Social de la Universidad de La Frontera (UFRO) detalla que “el gasto promedio que realizan los hogares chilenos en suscripción a plataformas digitales se ha multiplicado por 25 en los últimos cinco años. Este fuerte incremento en la ponderación revela la mayor importancia que han adquirido estos servicios en la estructura de gasto de los hogares chilenos”.

El Coordinador del Observatorio Económico Social de la Universidad de La Frontera, Patricio Ramírez, explica a EL DÍNAMO que “actualmente podemos ver que lo que las personas destinan en promedio al gasto en plataformas audiovisuales es mucho más, por ejemplo, de lo que se destina a productos como carne en cerdo, como las paltas, como los tomates, como las papas, por ejemplo, como algunos gastos en transporte. Entonces está siendo un gasto ya interiorizado, importante y creciente en el presupuesto del hogar, y por lo tanto estas alzas afectan de manera también significativa al presupuesto familiar”.

El informe destaca además que entre 2019 y 2023 el valor de las suscripciones digitales registró un alza acumulada de 27,1%. El peak fue en 2023, con un aumento de 12,7%, por sobre el IPC general que creció 4,5%.

“Cuando uno analiza el comportamiento de los servicios de streaming en la canasta del IPC en los últimos siete años, del 2018 hasta ahora, uno puede percatarse que el aumento de precio en estas plataformas es muy superior típicamente al IPC general, incluso duplicándolo”, añadió Ramírez.

Ojo con los contratos

El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, explicó a EL DÍNAMO que según su último análisis “siete de cada diez personas en nuestro país utilizan al menos una plataforma de streaming. Nuestro informe reveló también que, en promedio, cada usuario gasta alrededor de $23 mil pesos mensuales en este tipo de servicios”.

Herrera añadió que quienes comparten cuentas logran ahorrar en torno al 36% en comparación a quienes pagan individualmente. “El mismo estudio identificó que las plataformas de streaming más utilizadas son aquellas dedicadas a películas y series, con un 98% de personas que declaró usarlas. El informe también aborda los problemas con las plataformas, evidenciando que un 31,1% de los encuestados dijo haberlos experimentado”.

Entre las principales dificultades se mencionan fallas técnicas y problemas con los cobros. “En el proyecto de ley Sernac te protege, se incorpora con especial relevancia la cancelación de suscripciones digitales de manera tan fácil como su contratación, corrigiendo así una asimetría relevante en las relaciones de consumo y fortaleciendo la autonomía digital de los consumidores”, concluyó Herrera.