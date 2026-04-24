La Dirección Meteorológica de Chile emitió este viernes una advertencia por heladas que afectarán a gran parte de la zona central del país, y la RM, durante los próximos días, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los -2°C.
Según el organismo, el fenómeno se registrará entre la madrugada del domingo 26 y el lunes 27 de abril, impactando a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble.
Este evento meteorológico estará marcado por un marcado descenso térmico en horas de la madrugada y primeras horas del día, lo que podría generar condiciones de riesgo, especialmente en sectores rurales y precordilleranos.
Las heladas se caracterizan por temperaturas iguales o inferiores a 0°C, lo que puede afectar tanto a la salud de las personas como a actividades agrícolas, provocando daños en cultivos sensibles al frío.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan tomar precauciones, como abrigarse adecuadamente, proteger a niños, adultos mayores y mascotas, además de resguardar plantas y sistemas de riego que puedan verse afectados por las bajas temperaturas.
Asimismo, se hace un llamado a la precaución en rutas, ya que la formación de escarcha podría generar condiciones peligrosas para la conducción durante las primeras horas del día.
Alerta por heladas en la zona central y la RM: temperaturas podrían caer hasta los -2°C
Metropolitana
Domingo 26
- Cordillera de la Costa: 2°C / 4°C
- Valles: 3°C / 5°C
- Precordillera: 2°C / 4°C
Lunes 27
- Cordillera de la Costa: 1°C / 3°C
- Valles: 2°C / 4°C
- Precordillera: 1°C / 3°C
O’Higgins
Domingo 26
- Cordillera de la Costa: 0°C / 2°C
- Valles: 1°C / 3°C
- Precordillera: 0°C / 2°C
Lunes 27
- Cordillera de la Costa: -1°C / 1°C
- Valles: 0°C / 2°C
- Precordillera: -1°C / 1°C
Maule
Domingo 26
- Cordillera de la Costa: 1°C / 3°C
- Valles: 2°C / 4°C
- Precordillera: 1°C / 3°C
Lunes 27
- Cordillera de la Costa: 0°C / 2°C
- Valles: 0°C / 2°C
- Precordillera: 0°C / 2°C