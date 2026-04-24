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Alerta por heladas en la zona central y la RM: temperaturas podrían caer hasta los -2°C

Según el organismo, el fenómeno se registrará entre la madrugada del domingo 26 y el lunes 27 de abril, impactando a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este viernes una advertencia por heladas que afectarán a gran parte de la zona central del país, y la RM, durante los próximos días, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los -2°C.

Según el organismo, el fenómeno se registrará entre la madrugada del domingo 26 y el lunes 27 de abril, impactando a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble.

Este evento meteorológico estará marcado por un marcado descenso térmico en horas de la madrugada y primeras horas del día, lo que podría generar condiciones de riesgo, especialmente en sectores rurales y precordilleranos.

Las heladas se caracterizan por temperaturas iguales o inferiores a 0°C, lo que puede afectar tanto a la salud de las personas como a actividades agrícolas, provocando daños en cultivos sensibles al frío.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan tomar precauciones, como abrigarse adecuadamente, proteger a niños, adultos mayores y mascotas, además de resguardar plantas y sistemas de riego que puedan verse afectados por las bajas temperaturas.

Asimismo, se hace un llamado a la precaución en rutas, ya que la formación de escarcha podría generar condiciones peligrosas para la conducción durante las primeras horas del día.

Alerta por heladas en la zona central y la RM: temperaturas podrían caer hasta los -2°C

Metropolitana

Domingo 26

  • Cordillera de la Costa: 2°C / 4°C
  • Valles: 3°C / 5°C
  • Precordillera: 2°C / 4°C

Lunes 27

  • Cordillera de la Costa: 1°C / 3°C
  • Valles: 2°C / 4°C
  • Precordillera: 1°C / 3°C

O’Higgins

Domingo 26

  • Cordillera de la Costa: 0°C / 2°C
  • Valles: 1°C / 3°C
  • Precordillera: 0°C / 2°C

Lunes 27

  • Cordillera de la Costa: -1°C / 1°C
  • Valles: 0°C / 2°C
  • Precordillera: -1°C / 1°C

Maule

Domingo 26

  • Cordillera de la Costa: 1°C / 3°C
  • Valles: 2°C / 4°C
  • Precordillera: 1°C / 3°C

Lunes 27

  • Cordillera de la Costa: 0°C / 2°C
  • Valles: 0°C / 2°C
  • Precordillera: 0°C / 2°C

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