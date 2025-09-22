GTD desmiente supuesta operación para adquirir Telefónica Chile

La empresa ligada al empresario Juan Manuel Casanueva descartó haber alcanzado un acuerdo para quedarse con la filial de Movistar en Chile.

La empresa de telecomunicaciones GTD salió al paso de las informaciones que daban cuenta que habría concretado la adquisición de Telefónica Chile.

La empresa ligada al empresario Juan Manuel Casanueva descartó lo planteado por el medio Ex-Ante, que daba cuenta de una supuesta transferencia de activos estratégicos que permitirán a GTD reforzar su posición en el sector.

Ante esta información GTD entregó una declaración pública, la cual señala que “GTD desmiente la información dada a conocer por el medio Ex-Ante referente a un acuerdo para adquirir Telefónica Chile”.

Telefónica Chile, parte de la firma española Movistar, hasta el pasado 30 de junio tiene una deuda de US$1.019 millones, por lo que su venta es un hecho que se espera que se concrete en el transcurso de 2025, ya que su icónico edificio ubicado en Parque Bustamante ya está en el mercado.