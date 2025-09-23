José Miguel Insulza: “Esta es la oportunidad para presentar la candidatura Bachelet a la ONU”

El ex secretario de la OEA, en entrevista con EL DÍNAMO, indicó que si la ex mandataria se decide presentar, “la cosa va a estar entre Michelle Bachelet y Rebeca Grynspan”.

José Miguel Insulza (PS) tiene una trayectoria probada en materia internacional: subsecretario de Relaciones Exteriores y posteriormente Canciller, agente de Chile ante la demanda marítima de Bolivia, y secretario general de la OEA.

Por lo mismo, el senador socialista ha sido uno de los personeros del oficialismo que se ha encargado de las tratativas para convencer a la oposición de apoyar la eventual candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

En ese sentido, en entrevista con EL DÍNAMO, Insulza da directrices sobre la eventual candidatura de la ex mandataria al máximo cargo internacional: la postulación se deba hacer ahora durante la Asamblea General de la ONU, debe contra con el apoyo transversal de la política nacional; incluido el del próximo presidente o presidenta de la República.

“Se debería hacer un esfuerzo nacional. Por eso me alegro de lo que ha dicho Kast, me alegra también la declaración de Manuel José Ossandón, el presidente del Senado. Van en la línea correcta”, dice el senador en esta entrevista

Asimismo, se muestra optimista respecto a las posibilidades de la ex presidenta: “Se va a elegir una mujer latinoamericana porque esta vez toca América Latina y se ha hablado mucho de que sea una mujer. Y si se presenta, yo creo que realmente la cosa está entre Michelle Bachelet y Rebeca Grynspan”.

—¿Este es el momento preciso para anunciar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU?

—Yo creo que esta Asamblea General de Naciones Unidas es la oportunidad para presentar la Michelle Bachelet a la secretaría general. Yo habría sido partidario de hacerlo antes incluso. Ella tiene el prestigio entre la gente y los que están postulando. Y naturalmente hay que salir a conseguir los votos lo más rápido posible.

—¿Por qué dice que habría sido partidario de hacerlo antes?

—Porque el proceso se ha atrasado. Hasta ahora deberían haber sido nominados los candidatos oficialmente, pero ese plazo ya pasó. Mientras más temprano empiezas la campaña diplomática, mejores son las posibilidades.

—Desde la oposición han sostenido que el presidente debería abstenerse en este tema, dado que le quedan pocos meses en el cargo.

—Cualquiera que sea el próximo presidente llegaría atrasado. Por lo tanto, si lo vamos a hacer, lo hacemos ahora. Si no, que digan que no quieren hacerlo. Deberían preguntarle a Kast que dijo que naturalmente la iba a apoyar.

—¿Implica un esfuerzo nacional transversal esta eventual candidatura?

—Absolutamente, debería hacer un esfuerzo nacional. Por eso me alegro de lo que ha dicho Kast, me alegra también la declaración de Manuel José Ossandón, el presidente del Senado. Me parece bien.

—Matthei tiró la pelota al córner cuando se le consultó…

—Bueno, sí, efectivamente la tiró al córner porque no es algo que quisiera que le ocurriera, pero sabe perfectamente que si él es elegida presidenta y Bachelet es la candidata, va a tener que apoyarla. Tal como me apoyó Piñera a mí cuando postulé a la OEA.

—¿Hizo falta por parte del Gobierno el trabajo de socializar esta idea con los distintos actores de la oposición?

—Se ha hecho el trabajo. Le confieso que he estado yo en ese trabajo. Yo escribí el 20 de marzo en El Líbero que ella era la mejor candidata.

—¿Ha hablado con líderes de la oposición sobre este tema?

—Sí, siempre se lo he dicho tal cual. Primero, que es la mejor candidata que hay y segundo, que no vamos a volver a tener otra candidata. No conozco países que hayan tenido dos candidatos a secretarios generales de la ONU.

—¿Y cómo ha sido la recepción de la oposición a su planteamiento?

—A la oposición de un país no le gusta que se hagan las nominaciones de gente que no es de ellos, por cierto, eso es normal. Pero el problema es que saben perfectamente que es algo que quieren todos los chilenos y chilenas, entonces difícilmente se pueden oponer.

—¿Desde cuándo está sosteniendo estas conversaciones?

—Yo planteé este tema por primera vez el 20 de marzo, planteando cuál era el proceso que se seguía y que había que empezarlo ya. La verdad es que el proceso en general se ha atrasado un poco, porque hasta ahora deberían haber sido nominados los candidatos, pero todavía no.

—¿Cómo conversa una candidatura de esta envergadura con las elecciones presidenciales?

—No debería conversar, nosotros tenemos una política exterior de Estado.

—¿Pero Bachelet debería mantenerse al margen, por ejemplo, de la candidatura de Jara?

—Creo que la ex presidenta ha evitado en los últimos meses hacerse presente en las reuniones políticas.

—¿De aquí en adelante debería seguir así?

—Yo creo que sí. Si va a empezar una campaña, evidentemente, queda eximida de toda obligación de algún rol en las elecciones presidenciales.

José Miguel Insulza: “Si se presenta, yo creo que realmente la cosa está entre Michelle Bachelet y Rebeca Grynspan”

—China tiene poder de veto. ¿Merma las posibilidades de Bachelet ese factor considerando el informe que emitió hace algunos años?

—No creo que China tenga un problema. El informe fue más equilibrado de lo que se ha presentado. Por cierto hubo algunas quejas respecto de cierta provincia de China, algunas críticas. Pero no veo a China insistiendo en ello.

—¿Y con Trump, considerando su política de enfrentamiento con sus “opositores” que es básicamente toda la izquierda?

—Trump no cree mucho en el multilateralismo. Probablemente va a seguir con el no pago de las cuotas, ese tipo de cosas. Trump cree muy poco en el multilateralismo. Estados Unidos, si decide ser un factor, es más bien respecto de otros temas. En el caso de la OEA, se eligió hace poco, y el gobierno de Estados Unidos prácticamente no se pronunció. Tenía un candidato paraguayo, pero no hizo ningún movimiento real para que se eligiera.

—¿Cómo ve las posibilidades de Bachelet frente a otras candidatas como Rebeca Grynspan de Costa Rica?

—Como se ha hablado siempre hasta ahora, se va a elegir una mujer latinoamericana porque esta vez toca América Latina y se ha hablado mucho de que sea una mujer. Y si se presenta, yo creo que realmente la cosa está entre Michelle Bachelet y Rebeca Grynspan. Le doy más posibilidades a Bachelet, francamente.