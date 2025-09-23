La movida de Netflix que podría generar un gran cambio en la transmisión del fútbol chileno

Un gran cambio podrían tener las transmisiones del fútbol chileno, ya que se reportó que Netflix estaría interesado en adquirir una parte de la compañía dueña de TNT Sports.

El fútbol chileno podría tener un gran cambio en las transmisiones de sus torneos, en medio de la compleja situación que atraviesa la actividad debido a la millonaria deuda de la ANFP con TNT Sports.

Mientras se intenta resolver lo anterior, han salido a la luz diversos rumores provenientes desde Estados Unidos, que tienen que ver con la dueña de la señal que está a cargo de las transmisiones del fútbol.

De acuerdo a Hollywood Reporter, Netflix estaría en conversaciones para adquirir parte de Warner Bros Discovery, cuya empresa es propietaria del canal TNT Sports, situación por la cual los derechos televisivos cambiarían de manos.

El interés de Netflix en comprar Warner Bros, dueña de TNT Sports

Según el citado medio, los CEO (Chief Executive Officers) de ambas empresas habrían sostenido una reunión durante la previa del combate de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, que se llevó a cabo el pasado 13 de septiembre en Las Vegas. Allí, Ted Sarandos (Netflix) y David Zaslav (Warner) habrían iniciado las negociaciones.

No obstante, el gigante del streaming no estaría interesado en adquirir la totalidad de Warner, sino que solo una parte del conglomerado, particularmente la que tiene relación con Streaming & Studios y Global Networking.

Lo anterior, incluiría a CNN, TNT Sports y Discovery+, además de HBO MAX, que es la plataforma que transmite los duelos del fútbol chileno.

Pese a que no se han emitido declaraciones formales con respecto a esta reunión entre representantes de ambas compañías, esto lo confirmó Puck News, empresa de medios digitales estadounidense.