El nuevo torneo que se disputaría en el fútbol chileno: ANFP alcanzó un preacuerdo con Warner para saldar millonaria deuda

La ANFP se encuentra barajando diversas fórmulas para saldar parte de los US$ 36 millones que le adeuda a TNT Sports, situación por la cual se crearía una tercera competición para añadir más partidos al calendario.

La ANFP dio un nuevo paso en la negociación con Warner, empresa dueña de TNT Sports, para el pago de la deuda por 36 millones de dólares, a raíz de los partidos que no se jugaron producto del estallido social y pandemia.

Los duelos que se suspendieron en aquella época significaron grandes pérdidas para el canal televisivo, situación por la cual el ente rector del fútbol chileno debe remediar esto. En este marco, una de las opciones que se barajan es añadir más encuentros al calendario, lo cual estaría cada vez más cerca de sellarse.

Según dio a conocer TVN, la ANFP y Warner tienen un preacuerdo para la creación de un nuevo torneo, que se jugaría en paralelo al Campeonato Nacional y a la Copa Chile. Se trata de una Copa de la Liga, competición que terminaría por descartar la posibilidad de incluir nuevamente los playoffs a la Liga de Primera.

Con el objetivo de que este certamen tenga un mayor reconocimiento por parte de los clubes y los hinchas, al equipo que se corone campeón se le otorgaría un cupo para disputar la Copa Libertadores.

De todas formas, este acuerdo se analizará y votará en la próxima sesión del Consejo de Presidentes de la ANFP, la cual se llevará a cabo la próxima semana.