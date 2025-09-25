Crisis en Starbucks: recortó empleos y cerrará 434 tiendas en reestructuración de USD 1.000 millones

La reestructuración de la empresa viene acompañada por un plan de transformación que busca hacer más atractivas las cafeterías.

Starbucks se encuentra en crisis. Y tomó medidas para acelerar su proceso de recuperación, al presentar una reestructuración que cerraría cafés con bajo rendimiento, reduciría la plantilla corporativa y cerrará 434 tiendas en Estados Unidos y otras partes del mundo.

Para priorizar el crecimiento a largo plazo, la compañía de cafeterías recortó unos 900 puestos corporativos como parte de un plan de reestructuración de 1.000 millones de dólares, que se suman a casi 1.100 posiciones eliminadas a principios de año, informó el Financial Times.

“Nuestro número total de tiendas operadas por la compañía en Norteamérica disminuirá alrededor de un 1 % en el año fiscal 2025 tras contabilizar tanto aperturas como cierres”, dijo el presidente y director ejecutivo de Starbucks, Brian Niccol, según The New York Times.

El plan conlleva un costo estimado de unos 1.000 millones de dólares, incluidos 450 millones para rescindir contratos de arrendamiento de forma anticipada y alrededor de 400 millones en deterioros de activos de tiendas.

La firma indicó que cerrará ubicaciones que no cumplieran con las expectativas de los clientes o que no mostraran una vía hacia un desempeño financiero aceptable, incluidas tiendas donde la empresa fuera “incapaz de crear el entorno físico que nuestros clientes y colaboradores esperan”.

Así, Starbucks detalló que notificará en breve a los empleados afectados y ofrecería paquetes de indemnización y apoyo. Además, señaló que los recortes afectaban principalmente a los equipos de apoyo y no tanto a los baristas de atención al público.

Las medidas de Starbucks para salir de la crisis

La reestructuración acompañó un plan de transformación más amplio destinado a hacer las cafeterías más atractivas y reducir los tiempos de espera. Starbucks planeaba actualizar más de 1.000 ubicaciones con elementos de diseño más cálidos, tomas de corriente adicionales y mobiliario más cómodo.

La compañía simplificó su menú en alrededor de un 30% para reducir la complejidad de las bebidas y acortar las filas, al tiempo que dejaba espacio para nuevos productos. También renovó la oferta de alimentos, reconfiguró las estaciones de condimentos, introdujo tazas de cerámica y asientos más cómodos, además de probar artículos impulsados por tendencias como toppings proteicos y agua de coco.

El anuncio siguió a una presión persistente sobre las ventas. En julio, Starbucks reportó su sexto trimestre consecutivo de caídas en ventas en tiendas comparables, presionadas por la subida de precios, una mayor competencia y el boicot en apoyo de Gaza. En el tercer trimestre del año fiscal 2025, las ventas en las tiendas de Norteamérica abiertas al menos 13 meses cayeron alrededor de un 2%, de acuerdo a lo informado por el Financial Times.

NBC News señaló que los consumidores estadounidenses sensibles al precio y los consumidores chinos más cautelosos lastraron los resultados. Con ello, las acciones cayeron alrededor de un 12% en el último año y recientemente retrocedieron un 0,7%.