La Red: el canal sin programación que ganó más de $3 mil millones y adeuda millones

En el primer semestre, en canal de Albavisión registró millonarias ganancias, que superaron los $ 3 mil millones, todo en medio de una crisis.

Basta buscar en las redes el nombre de La Red, en referencia al canal de televisión, para que lo que aparezca sean informaciones relacionadas con la crisis de la estación vinculada al empresario mexicano Ángel González, bautizado como El Fantasma por su bajo perfil.

Demandas de trabajadores por decenas, solicitudes de quiebra, órdenes de embargo y acusaciones sobre los nexos con Telecanal y el eventual incumplimiento de la ley, que indica que un mismo conglomerado no puede ser dueño de dos estaciones. Lo más reciente: encendieron en sus pantallas la señal de la TV rusa RT.

En la entrega de resultados del primer semestre de 2025 volvió a sorprender, pero esta vez por sus números: el canal reportó una ganancia por sobre 3 mil millones de pesos a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Más que Mega, el único conglomerado entre las señales privadas con números azules.

“Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2025, la Sociedad presenta utilidad del periodo por M$3.232.668 y pérdidas acumuladas por M$(73.714.011). No obstante, a lo anterior y conforme a las proyecciones efectuadas por la Administración, se espera revertir la situación patrimonial a futuro, objetivo que se basa en el logro y aumento en las metas de ventas fijadas por la administración de la Sociedad en el área Comercial”.

Las ganancias se explican por un ajuste en los resultados financieros debido a la exposición que las cuentas de La Red tienen en dólares. Pese a que no especifican a qué compromiso se debe, se atribuye a la diferencia de cambio entre pesos chilenos y dólares.

El jefe de la carrera de Ingeniera en Finanzas de la Universidad de Valparaíso, Alejandro Torres explicó a EL DÍNAMO que “estas diferencias se explican por diferentes cuentas o partidas donde las empresas tienen exposición en moneda extranjera, en ese caso en dólares y que al traspasarlos a pesos pueden beneficiarlos o perjudicarlos, y en este caso los beneficia muchísimo”.

No hay plata

En el mismo informe financiero enviado a la CMF, La Red detalla al menos 50 juicios que mantiene con ex trabajadores y proveedores. En conversación con EL DÍNAMO, una fuente que prefiere mantener reserva explicó: “Yo gané todos los juicios, incluso en la Corte Suprema, pero cuando se les cobra logran esquivar el pago, no tienen plata, es imposible seguirles las cuentas”.

La frustración es grande entre varios consultados que aseguran que los dos últimos años del canal fueron muy complejos y que los dueños nunca dieron la cara. El canal del grupo Albavisión indica en los reportes a la CMF hace un par de años la misma frase: “Los accionistas de la Sociedad han comprometido su apoyo financiero hasta que la misma consolide sus operaciones y su situación financiera respectiva”, algo que aseguran nunca pasó.

Otra fuente explica que lo que hacen es destinar recursos a los compromisos más urgentes, como el que tenían con TVN por el arrendamiento de las antenas de transmisión. Si bien el canal estatal los demandó por millonarias deudas, habrían llegado a un acuerdo de pago. Así también lo han hecho con algunos trabajadores a quienes han pagado parte de los saldos adeudados para cerrar causas legales.

Pese a no producir ningún contenido, La Red sigue siendo socio de Anatel y hoy se dedica a retransmitir contenidos de series, películas y algunos otros de terceros para cumplir con las exigencias del Consejo Nacional de Televisión.

Los accionistas de La Red

Un ex rostro afectado por los malos manejos del canal, que dice preferir “no darles tribuna”, asegura que lo preocupante es que un grupo de ejecutivos del canal sigue recibiendo sueldos y pagos, mientras quienes salieron del canal en condiciones complicadas no fueron liquidados como corresponde.

En efecto, de acuerdo con el mismo informe de junio, el canal cuenta con tres directores y seis ejecutivos en gerencias, mientras que los gastos en personal alcanzan los 757 millones de pesos en el primer semestre.

El canal ha repetido en sus últimos informes a la autoridad que “ha venido desarrollando un reordenamiento de sus procesos y estructura internos, acompañado de una reformulación de su grilla programática” y que “la organización y sus accionistas en su conjunto se encuentran comprometidos en la implementación de estos planes”.

Esos accionistas nunca se han visto en Chile, aseguran, excepto en el año 2022 cuando el mexicano Juan Salvador González vino a revisar los estados financieros de La Red, ejecutó los 55 despidos de trabajadores en representación de Albavisión, se reunió en el país con el director ejecutivo de Telecanal y supervisó sus pagos a proveedores en varias ocasiones durante el período en que estuvo asentado en Santiago.