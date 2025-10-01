Cómo se gestó la quiebra de la sociedad del “Mago” Jiménez: acreedores aseguran que la deuda supera los mil millones de pesos

El abogado del futbolista dijo a EL DÍNAMO que siempre buscaron soluciones alternativas y que esperan que con los bienes entregados queden liquidadas las deudas.

Marcas de ropa, gin, una agencia de medios e influenciadores, un podcast, son solo parte de los negocios que ha hecho el ex-futbolista Luis Jiménez, que ahora enfrenta un procedimiento de quiebra en una de sus empresas, la Importadora y Comercializadora López Jiménez.

Todo comenzó porque sus acreedores, es decir, las empresas a las que adeudaba dinero, pidieron la quiebra forzosa de una de sus sociedades. El inicio del proceso data del 27 de mayo pasado en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) y se designó como liquidadora a la abogada Carolina Mansur, quien ha realizado los trámites de embargo con el fin de saldar las deudas del “Mago” Jiménez.

La verificación de créditos indica que el mayor acreedor de la sociedad es el Banco Itaú, con una deuda de $664 millones, mientras que el Banco Santander reclama otros $312 millones, originados por un crédito Fogape. Le sigue en el listado Scotiabank, con $89 millones, y la Tesorería General de la República, con cerca de $50 millones.

El resto de los créditos corresponde a deudas de cotizaciones de AFP y salud, finiquitos de ex trabajadores, Mutuales de Seguridad, Fondo de Cesantía y compromisos con algunos particulares y empresas. En total, el reporte —que debe ser verificado por el tribunal— indica que las deudas suman $1.192 millones.

El abogado de Jiménez, Sebastián Zapata, conversó con EL DÍNAMO y asegura que el futbolista habría esperado un camino alternativo de solución.

“Siempre existió la convicción de que se podía salir de los incumplimientos sin necesidad de solicitar una reorganización. De hecho, a comienzos de año estábamos renegociando la deuda con el banco acreedor mayoritario en la quiebra, a quienes les hicimos una propuesta que estaba aceptada, sujeta a ciertos plazos y condiciones, pero luego dejaron de contestarnos”, explica el socio del Estudio Jurídico UZ Abogados y Asesores Legales.

El jurista añade que la petición la recibieron cuando el exfutbolista estaba en un reality show fuera del país y “el juicio estaba avanzado”. La sociedad —una de las que tiene Jiménez—, añade el profesional, se dedicaba a la importación, exportación, compraventa, comisión, consignación, distribución, representación y comercialización, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de ropa, cosméticos y accesorios de vestir.

Marca CLO se salva de embargo

Dentro de los pasos que siguen estos procedimientos está que se contabilicen y congelen todos los bienes con que la sociedad podría pagar sus deudas, para que luego se rematen y esos dineros entren a la caja del proceso.

En ese contexto, la liquidadora se apersonó en julio pasado, a eso de las 10:30 a.m., en las oficinas centrales de Jiménez: ahora vacías. Las fotografías muestran los espacios de las dependencias con logos de algunos de los emprendimientos del jugador, como “Chicureo Travel”, una de las últimas apuestas del deportista.

En la incautación de bienes, el receptor judicial Rodrigo Riquelme, junto a la abogada Mansur, fueron recibidos por la representante del jugador, Jannett Lily Lavanderos, en las oficinas ubicadas en Avenida del Valle 662. “Ella se limitó a facilitar la entrega de bienes, manifestando desconocer cualquier otra información sobre la empresa”, indica el acta.

Otras gestiones se llevaron a cabo en la oficina del futbolista en Avenida Puerta Oriente 361, Colina. En esta dirección también fueron recibidos por Lavanderos, quien les entregó las llaves del lugar. La oficina, según constataron, se encontraba totalmente desocupada y pesan sobre ella -al igual que de los otros inmbuebles- hipotecas.

Las diligencias también se enfocaron en malls capitalinos, donde figuraban stands de marcas asociados a la empresa. “Nos dirigimos al domicilio registrado en el SII, ubicado en el Mall Plaza Norte. En el lugar, y con la asistencia del ministro de fe y una persona adulta de la sección de información, quien no se identificó, nos indicó que el N° 1124 correspondía a un stand que ya fue retirado del mall”, señala el documento.

Asimismo, implicaron que los encargados del proceso llegaran al módulo de cosméticos CLO —de la ex- esposa de Jiménez, María José López—, ubicado en el Mall Plaza Oeste. “En el lugar, y con la asistencia del ministro de fe, identificamos un stand de la marca CLO, dedicado a la venta de productos de belleza. Pudimos verificar que la facturación de dichos productos es emitida por Importadora y Comercializadora CLO SpA”, lo que lo dejó fuera del procedimiento y confirmó lo que López ha señalado: que hoy sus negocios corren por carriles separados.

Las diligencias se repitieron en el Mall Plaza Egaña, donde el stand también había sido retirado, y en el Costanera Center, donde nuevamente se constató que el stand de CLO del centro comercial tiene hoy otra razón social.

¿Qué se incautó?

El programa Primer Plano compartió imágenes de uno de los vehículos incautados en el proceso. Se trata de un Mercedes Benz blanco. Según consta, el auto está en prenda por la empresa BK Servicios Financieros, brazo del Banco BICE que otorga créditos automotrices.

“La agente del representante legal de la empresa nos entregó las llaves del auto. El vehículo fue entregado sin documentos (padrón, permiso de circulación, seguro obligatorio de accidentes personales y revisión técnica)”, relata el texto.

En tanto, las oficinas visitadas tenían 1 mesa de ping pong, 1 escritorio, 7 sillas, 2 arrimos, 2 cajoneras y 1 estante. Es todo lo que consta como bienes muebles. El verdadero valor son las propiedades tanto en Huechuraba como en Colina.

Voluntad de pago

Zapata agrega que han cooperado voluntariamente en el proceso y que han estado en contacto con los encargados del procedimiento para que se lleve a cabo de la mejor manera. “Esperamos que los bienes incautados sean suficientes para pagar las deudas de manera definitiva”, detalla.

“En cuanto a los próximos negocios, Luis, como persona natural, seguirá con algunos negocios que tiene hoy en día y, si necesita invertir, lo hará con recursos propios. Recordemos que la quiebra es de una sociedad de la cual Luis es uno de los socios, y no es la quiebra de él como persona natural”, agregó el abogado.

Los últimos trámites indican que la primera audiencia de los acreedores, para definir el destino de los bienes y la eventual recuperación de dineros, se llevará a cabo el próximo 7 de octubre.