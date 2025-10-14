Subtel y polémica por las cobranzas telefónicas: “Nos gustaría que la gente asimilara que lo mejor es contestar una llamada 600”

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya analizó en EL DÍNAMO la eficiencia en la utilización de prefijos.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, abordó en entrevista con EL DÍNAMO los avances en la identificación de llamadas de instituciones financieras mediante el prefijo 600 y los primeros resultados del estudio de factibilidad para un cable submarino de fibra óptica hacia la Antártica, destacando los desafíos técnicos, regulatorios y estratégicos que enfrenta el proyecto.

Las empresas del sector financiero del retail optaron por llevar la polémica de ls Subtel y los prefijos 600 a la Corte Suprema, a quienes solicitan una medida de protección.

– Las empresas del retail financiero han pedido que se elimine de la cobranza el prefijo 600 ¿Cómo responden?

– No tenemos facultades para discriminar industrias. Lo que estamos buscando, y como parte de una agenda de seguridad, es que todas las personas identifiquen correctamente las llamadas. El contrafactual era que, hasta antes de agosto, te llamaba un +569 y te decía: “Oiga, usted me debe plata”, y hoy día, gracias al prefijo, es posible identificar que detrás de ese número hay una institución responsable.

– ¿Ha dado resultados?

– Esto es parte de la agenda de seguridad para tratar de reducir la cantidad de estafas. Un efecto colateral es que uno identifica si lo que viene entrando es una llamada de oferta, de promoción o no solicitada. Y el efecto ha sido que, para muchas personas, esto ha sido maravilloso porque pueden identificar y simplemente optar por no contestar. Cuando reciben un +569, te quedas con la duda: “Oye, ¿será que a mi hija le pasó algo y se consiguió un teléfono?” O sea, un número desconocido siempre es una incertidumbre. Y lo que hemos tratado de instalar en la ciudadanía es que estos números no son incertidumbres.

– ¿Cree que los prefijos funcionan adecuadamente?

– Tienen un fin específico. Si es 809, la llamada no es solicitada; por lo tanto, si estás en condiciones y con ganas de recibir una oferta, la tomas. Y lo que hemos tratado de instalar, y que no nos ha ido muy bien en realidad, para ser honestos, es que las llamadas a los 600 son llamadas que sí están dentro de una relación existente con la institución.

– No solo son para cobrar.

– Están las cobranzas, pero también está la confirmación de una hora médica; el banco te pregunta, a lo mejor, si el giro era tuyo. También puede haber ese tipo, no solamente de cobrar. Lo que nos gustaría es que la gente asimilara que lo mejor es contestar una llamada 600, porque podría tratarse de algo relevante

– ¿Es improbable que ustedes separen a un grupo de empresas, las de cobranza?

– Discutimos mucho el tema del prefijo antes de sacar la normativa, porque tiene que ser algo que sea de fácil identificación, sobre todo para las personas más vulnerables a las estafas telefónicas, personas con menor formación o de más edad. Entonces, quisimos ser súper prácticos y lo que sí o sí había que separar son las llamadas solicitadas de las llamadas no solicitadas.

– Imposible discriminar.

– Claro, el empezar a abrir en bolsones más chicos puede generar mucha confusión. Si todavía no somos capaces de instalar lo del 600, imagínate que se abran otros cuatro prefijos, tener uno por industria; finalmente, el remedio va a ser peor que cualquier enfermedad. Más prefijos, creo que lo que tenemos que hacer es lograr que se entienda que el 600 debería contestarse; eso es lo que deberíamos estar empujando. Quizás ahí falta un poquito de campaña comunicacional explicando qué es lo que establece este 600, que no solamente es una relación con la cobranza, a lo mejor, sino también con otros asuntos.

Cable submarino: primeros resultados sobre viabilidad

– ¿En qué está el estudio de factibilidad del cable submarino de fibra óptica?

– Este cable, que tiene dos puntos en tierra y agua entre medio y que va depositado en el fondo del mar, algo que suena súper fácil y esquemático, cuando uno lo traslada a la Antártica se encuentra con complejidades: las corrientes marinas en el mar de Drake, el fondo marino, que tiene una cantidad de accidentes geográficos, montañas y quebradas. Además de condiciones climáticas por la corriente y los vientos. Entonces, hay una serie de desafíos técnicos que son súper importantes, también ambientales y regulatorios, además de georreferenciales.

– Por el interés de los chinos

– La Antártica es un territorio multilateral; existe el Pacto Antártico, donde cualquier intervención que se haga en el territorio tiene que contar con la aprobación de todos sus miembros. Por eso, lo que pedimos en el estudio fue que se analizaran todas las variables ambientales, técnicas y financieras, porque además uno tampoco piensa que va a vender muchos millones de planes en la Antártica. Además de los temas geoestratégicos, porque cuando anunciamos el estudio ya apareció alguien diciendo: “Supongo que nos van a contratar a los chinos”. Era muy importante hacer el estudio antes de cualquier anuncio, porque también podría llegar a la conclusión de que no es viable.

– ¿Cómo se ha avanzado?

– Entregaron el primer informe la semana pasada. Ellos participaron en la reunión del Pacto Antártico, se han reunido con delegaciones de la mayoría de los países que participaron en él, por lo tanto, tienen una visión regulatoria y una propuesta de modelo financiero. Ya están estructurando, han estado trabajando full, así que creo que probablemente en diciembre nos entreguen un informe final, sobre el cual les haremos observaciones.

– ¿Va a haber anuncio antes del cambio de Gobierno?

– No me quita el sueño eso; para mí, lo más relevante es que el resultado del estudio sea realista.

– ¿Se habló de la eventual conexión con Isla de Pascua? ¿Está totalmente descartado?

– Por nuestro lado, sí. Estaba lo que hizo Google por el cable Humboldt, donde estuvo presente esa alternativa; sin embargo, resultaba demasiado onerosa (…) no logramos conseguir ni el 10% de lo que se requeriría para conectarlo.

– ¿Pero, ponerlo en agenda nuevamente?

-El presupuesto 2025 es restrictivo; por lo tanto, creo que eso sí estaría para la próxima administración.