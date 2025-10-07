Polémica por llamadas de cobranza: empresas del retail aseguran que “es un derecho” y que Subtel lo equipara al “fono tarot”

La polémica se desató luego de que las empresas asociadas en el gremio del Retail Financiero -entre las que están los operadores y empresas de las tarjetas Lider, Ripley, CMR, Cencosud, Salcobrand e Hites, entre otras-, acusaran la ilegalidad de la medida que aplicó un prefijo a los llamados de cobranza extra judicial.

De acuerdo con información de las empresas, a la fecha, habiendo transcurrido tan solo un mes desde la implementación del prefijo en las llamadas de cobranza extrajudicial, la contabilidad ha caído entre un 30% y 55%.

El pasado 1 de octubre el gremio presentó un escrito en el que apeló al rechazo de un Recurso de Amparo que presentaron en la Corte de Apelaciones. Argumento clave es que los llamados telefónicos son parte clave de la actividad de servicios financieros.

“(…) Esos mismos clientes morosos no pueden renunciar a que se les llame, porque esas llamadas son un derecho del acreedor y que nacen del contrato que dio origen al crédito de consumo. Las llamadas de cobranza extrajudicial son comunicaciones telefónicas, pero eso no las convierte en servicios complementarios”, argumentaron, apuntando sus dardos a la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones (Subtel).

En el escrito añaden que “lo cierto es que las llamadas de cobranza son manifestación de un derecho del acreedor a cobrar lo que le adeudan, conforme los artículos 1551 y siguientes del Código Civil, y no una prestación”, aseguran en el recurso que se debatirá en el máximo tribunal.

Consultado por EL DÍNAMO, el gremio explicó que “el error que cometió la Subtel fue equiparar la cobranza extrajudicial a un servicio complementario de telecomunicaciones, como el fono amistad, fono tarot, fono horóscopo, etc. razón por la cual se le obligó a usar un prefijo.”

Desde la organización agregaron que “esta medida no sólo afecta al ecosistema financiero, sino que también a otros sectores como la salud.

Subtel: pueden seguir cobrando

En el proceso judicial la Subtel acompañó un informe donde desestimó las aprensiones del Retail Financiero. Señaló que la implementación de los prefijos no les impide a las empresas seguir cobrando y efectuar las comunicaciones.

“La única diferencia es que, precisamente por la existencia de una relación contractual previa con los clientes, como es el caso del crédito o préstamo otorgado en su oportunidad, esas comunicaciones de cobranza deben ahora utilizar el prefijo 600, esto es, el prefijo que la normativa asigna para la realización de las comunicaciones que se consideran solicitadas.”, manifestaron.

Desde la Subtel señalaron a EL DÍNAMO que la medida nace desde la necesidad de dar seguridad a las personas, de que cuando reciben una llamada con fines comerciales, éstas estén previamente validadas, es decir, que su origen sea real. Esto, por la gran cantidad de estafas telefónicas que se han producido durante los últimos años.

“Por lo tanto, permite una trazabilidad: cuando hay prefijo sabemos que detrás hay una institución a la cual recurrir o perseguir ante alguna falta”, indicaron. “Contar con los prefijos entrega la seguridad de que detrás de una llamada hay una institución y no una persona tratando de estafar.”, agregaron.

La llamadas spam

Ante llamados no deseados, los consumidores también tienen la opción de suscribirse al sistema “No Molestar”, que persigue no recibir comunicaciones de promociones o publicidad no deseada.

En ese contexto, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), tras el uso de los nuevos prefijos, las solicitudes enmarcadas en esta normativa han caído.

En julio los llamados bloqueados ante el Servicio fueron 123.162, mientras que en septiembre la cifra cayó 57.975 solicitudes, lo que también muestra cómo el efecto ha implicado menores molestias para los usuarios.