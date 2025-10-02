Walmart y Cencosud se oponen a pago de daños morales en caso por colusión del pollo

Las cadenas de supermercados y el Sernac debaten una posible compensación para los usuarios afectados.

Un nuevo capítulo se escribe en la colusión de los pollos. Hace más de diez años que las cadenas de supermercados SMU, Walmart y Cencosud coordinaron los precios de la carne de pollo fresca. Las tres empresas fueron condenadas a pagar multas fiscales, pero solo la primera cadena llegó a un acuerdo voluntario con el Sernac para compensar a los consumidores.

Es por eso que, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) busca que las otras dos empresas resarzan el daño generado a los miles de consumidores de este producto, que además es la carne más consumida en Chile.

Clave para este proceso han sido dos peritajes presentados en la causa, elaborados por Joaquín Poblete e Iván Mora. El primero estimó que los chilenos pagaron un sobreprecio promedio de 6,4%, mientras que el segundo calculó que el daño promedio por consumidor alcanzaría hasta $30.027 durante el período de colusión (2008-2011).

Sin embargo, las empresas que no llegaron a un acuerdo cuestionan tanto la existencia del daño como la metodología usada para calcularlo.

Las objeciones de las cadenas

Cencosud objetó que “el perito efectuó su análisis para determinar el daño moral causado por una supuesta alza de precios de la carne de pollo en línea con lo solicitado por el Sernac, pero no por lo decretado por este H. Tribunal. Por ende, basó su análisis en otro ilícito anticompetitivo, como es el cartel de los productores avícolas”.

Además, sostuvo que el peritaje de Iván Mora contiene “graves errores metodológicos”, ya que pretende acreditar daño moral “a partir de tan solo tres entrevistas”. También enfatizó que el informe no determina si los consumidores sufrieron afectación en su integridad física, psíquica o dignidad, sino que se centra en los supuestos perjuicios derivados del conocimiento del ilícito.

Un punto central de su defensa es que, aun cuando se probaran estos daños, la ley vigente en el periodo de la colusión no contemplaba indemnización por daño moral en procedimientos colectivos, pues dicha posibilidad se incorporó recién en 2019.

En el caso de Walmart, la compañía coincidió en cuestionar la validez de los informes periciales y sostuvo que “ni el Sernac ni Conadecus han presentado pruebas suficientes para acreditar de manera fehaciente la efectividad, especie y monto de los perjuicios patrimoniales o morales que habrían sufrido los consumidores”.

Asimismo, recordó que, aunque la Corte Suprema acreditó la colusión, “Walmart efectuó constantes ventas bajo el costo de adquisición del pollo fresco, que la frecuencia de las promociones bajo costo se mantuvo inalterada aún después del período colusivo y que los márgenes del pollo fresco se mantuvieron invariables tras dicho periodo”.

Los descargos del Sernac

El Sernac desestimó los cuestionamientos de las cadenas de supermercados. “Con todos los puntos expuestos se descarta la existencia de problemas metodológicos y errores en el informe económico de Sernac”, señaló.

Además, recalcó que este juicio se refiere exclusivamente a los daños ocasionados a los consumidores finales a causa de la colusión, “de forma tal que los análisis económicos deben enfocarse netamente en eso”. La autoridad agregó que las empresas no pueden utilizar este proceso para discutir nuevamente si hubo o no colusión, pues ese hecho “ya fue probado y acreditado judicialmente”.