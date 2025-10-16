“En punto muerto”: pilotos de Latam no descartan huelga por negativa a devolver beneficios previos a la pandemia

En caso de efectuarse la paralización, prevista para noviembre, las operaciones regionales y nacionales se verían afectadas.

El Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), que agrupa a 464 profesionales, advirtió que no descarta la convocatoria a una huelga en noviembre, en medio de un complejo proceso de negociación colectiva con la aerolínea. Desde la organización acusan que las conversaciones están estancadas hace “dos meses” y acusan a la empresa de no tener voluntad para alcanzar un acuerdo.

Según el sindicato, la situación financiera actual de Latam justifica plenamente su demanda de recuperar —e incluso mejorar— las condiciones laborales que tenían antes de la pandemia. “La gerencia de Latam está empujando deliberadamente este proceso hacia una huelga“, señaló el sindicato de pilotos mediante un comunicado.

El presidente del SPL, Mario Troncoso, cuestionó duramente la postura de la compañía. Según su visión, la situación financiera de la compañía hoy “es diametralmente diferente” a la que exhibía hace dos años.

En ese sentido, el SPL apuntó a las cifras más recientes entregadas por la empresa: “Latam pasa por un excelente momento financiero y operacional, con ganancias por US$242 millones en el segundo trimestre de este año, cifra que es un 66% más alta que en el mismo período de 2024“.

Además, agregaron que “durante el primer semestre la aerolínea incrementó sus resultados en casi 50%, hasta rozar los US$600 millones. Todo ello, como resultado de un incremento de 7,6% en el número de pasajeros transportados“.

Así, Troncoso calificó como “incomprensible” que, pese al buen momento económico de Latam, la empresa “se niegue a algo tan básico como devolver a sus pilotos las condiciones de trabajo previas a la pandemia”.

La fecha clave para la posible huelga de pilotos de Latam

La fecha clave será el próximo 3 de noviembre, cuando los pilotos deberán votar la última oferta que presente la aerolínea. Si no hay acuerdo, el sindicato podría iniciar una paralización que afectaría las operaciones regionales y nacionales.

“Nosotros queremos llegar a un acuerdo, pero la empresa parece apostar por una huelga que claramente dañaría al país en medio de un escenario en que necesita certezas”, advirtió el presidente del sindicato.

Asimismo, Troncoso invitó a los accionistas de la aerolínea, “incluyendo a las AFP que invierten los recursos de los chilenos en esta aerolínea, a hacer un llamado a los ejecutivos que integran la comisión negociadora de la empresa a negociar con moderación y no repetir el escenario que hace tres años nos tuvo a minutos de la huelga“.