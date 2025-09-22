LATAM Airlines compromete compra de aviones por hasta US$2.100 con empresa clave para gobierno de Lula en Brasil

De acuerdo con lo comunicado por la empresa aeronáutica brasileña, esta compra permitiría a LATAM sumar hasta 35 nuevos destinos.

LATAM Airlines y Embraer anunciaron una millonaria operación por hasta US$2.100. La empresa donde el Estado brasileño mantiene una posición estratégica, informó que la aerolínea fundada en Chile se comprometió a la adquisición de 24 aviones E195-E2 de fuselaje angosto.

“El pedido incluye 24 entregas en firme y 50 opciones de compra. Las entregas de las aeronaves en firme comenzarán en la segunda mitad de 2026, inicialmente para LATAM Airlines Brasil y, potencialmente, más adelante para otras filiales del grupo LATAM”, detallaron.

De acuerdo con lo comunicado por la empresa aeronáutica brasileña, la nueva flota mejorará la flexibilidad en los hubs del grupo LATAM, permitiéndole atender más destinos y ampliar las opciones de viaje para sus clientes y le permitiría sumar hasta 35 nuevos destinos.

Para el experto en aeronáutica, Ricardo del Piano, el gesto de LATAM responde a una estrategia de acercamiento al gobierno de Lula da Silva, que ya había señalado a fin de 2024 que buscaría a la empresa para cerrar acuerdos comerciales.

“El gobierno de Lula de Lula da Silva está con el objetivo de fortalecer la industria aeronáutica brasilera. En 2024, hubo acercamientos de los ministros hacia LATAM para ofrecer productos Embraer y fue la propia autoridad que anticipo la compra”, explicó Del Piano a EL DÍNAMO.

El especialista agregó que el año pasado el ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, Silvio Costa Filho, señaló que LATAM había abierto conversaciones con Embraer.

Embraer es una empresa clave para el gobierno brasileño. Nació como una estatal, pero en 1994 abrió su propiedad al capital privado. Pero sigue siendo clave, pues el Estado brasileño mantiene una “acción de oro”. Esto quiere decir que frente a otros inversionistas tiene poder de veto en decisiones estratégicas. Además, en el país, unas 16 mil personas trabajan en Embraer.

“El acuerdo con Embraer asegura empleo en la fábrica y contratos de mantenimiento”, agrega el profesional”, dijo Del Piano.

Reacciones de las empresas

En la información de prensa, el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, precisó que “la decisión del grupo LATAM se basa en la excelente economía y versatilidad del Embraer E195-E2, que nos permitirá continuar en nuestra senda de crecimiento rentable al mejorar esa conectividad mediante la apertura de nuevos destinos, ofreciendo a nuestros pasajeros más opciones y acercando comunidades, lo que también impulsa el desarrollo económico y social”.

El presidente de Embraer, Francisco Gomes Neto, añadió que la alianza refleja la necesidad de contar con aviones más eficientes y que “el E195-E2 permitirá a las filiales de LATAM conectar más destinos con la capacidad adecuada, al mismo tiempo que ofrece un mayor confort a los pasajeros. Estamos muy orgullosos de que el grupo LATAM haya hecho la mejor elección para avanzar en la conectividad de la región y en el futuro que construiremos juntos”.

¿Cómo son los aviones E-195?

Los aviones adquiridos por LATAM pueden volar hasta 4.800 kilómetros, y tiene una disposición pensada en vuelos económicos ya que llevan dos asientos por lado y son pen sados en vuelos de corto y mediano alcance. Pueden mover hasta 146 pasajeros.

El modelo permite un 30% de ahorro de combustible frente a la primera versión que se lanzó al mercado y emisión de Co2 más eficientes. Se trata de un avión compacto utilizado en viajes regionales en Europa y Estados Unidos. En Brasil Azul Linhas Aéreas ya opera el E195-E2 y.

Los E195-E2 se sumarán a la flota de 362 aeronaves del grupo LATAM, que actualmente incluye 283 Airbus de fuselaje angosto, 3 Airbus de fuselaje ancho en arriendo de corto plazo, 56 Boeing de fuselaje ancho y 20 cargueros Boeing.