Enel se desmarca del escándalo por cuentas de la luz: “El problema se origina en un componente de la tarifa, ajeno al segmento de distribución”

“Estamos a la espera de las instrucciones de la autoridad para aplicar las correcciones que disponga”, dijo la empresa en medio de la polémica.

El mercado de la energía en Chile se organiza en tres segmentos: las empresas que generan la energía, las que la transmiten y las que la distribuyen. Estas últimas son las que, en la práctica, cobran todos los meses. Esto de acuerdo con los decretos que autoriza la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Una de las compañías más relevantes en la distribución de electricidad, Enel, salió a comunicar a los clientes en medio del escándalo por el “error” en las cuentas de la luz, que recayó en la salida -ayer- del ministro de Energía, Diego Pardow, y del Secretario Ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla.

“Las tarifas eléctricas son reguladas y definidas por la autoridad, y las empresas distribuidoras las aplican conforme a los decretos tarifarios vigentes, actuando como recaudadoras de otros actores del sistema eléctrico”, dijo la empresa a sus clientes en comunicaciones masivas.

Junto con eso, quisieron precisar que “en este caso, el problema se origina en un componente de la tarifa, ajeno al segmento de distribución“.

Ante lo ocurrido con las cuentas de la luz, Enel comunicó a sus clientes que actualmente que “estamos a la espera de las instrucciones de la autoridad para aplicar las correcciones que disponga“.