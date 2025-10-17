SEC detectó hace cinco meses el error de cálculo en las cuentas de luz

Por otro lado, el biministro Álvaro García aseguró que la información llegó a La Moneda hace tres días, cuando salió a la luz públicamente.

El error de cálculo en las cuentas de luz que significó que millones de chilenos y chilenas pagaran de más, desencadenó la salida de Diego Pardow del Ministerio de Energía y del ahora ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla.

El error se originó en la metodología del cálculo, donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aplicó dos veces, situación que la CNE corrigió, lo cual provocará una disminución en las tarifas eléctricas a partir del próximo año.

A pesar de que dicha sobrestimación se dio a conocer públicamente este martes, el error habría sido detectado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) entre mayo y septiembre de este 2025, según consignó T13.

Lo anterior, debido a que entre enero y mayo del presente año la SEC estudió y evaluó cómo pagar la deuda con las distribuidoras de energía eléctrica por el congelamiento de las tarifas eléctricas desde el 2019 en adelante, la cual se produjo a raíz del estallido social y la posterior pandemia.

Bajo este contexto, el organismo le consultó a la CNE con respecto a la forma en que se estaba calculando la deuda que se estaba pagando a las generadoras de energía. Tras ello, la SEC al revisar la metodología le alertó a la Comisión que en los cálculos se estaban aplicando dos veces el IPC.

De esta forma, entre mayo y septiembre, las entidades se percataron que los consumidores habían estado pagando de más en sus cuentas de luz, cuya información se la dieron a conocer al Ministerio de Energía durante la primera mitad de septiembre.

¿Qué dijo el biministro Álvaro García?

Pese a ello, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, aseguró que la información llegó a La Moneda este martes, cuando salió a la luz pública.

“El ministro Pardow se informó a través de este informe técnico preliminar, que se dio a conocer a principios de esta semana. Ese fue el mismo medio que informó al resto del Gobierno y también al Presidente de la Republica“, expuso en conversación con T13 Radio.

Siguiendo en esa línea, precisó: “Eso fue tarde el martes de esta semana. O sea, van a ser dos días y medio. No me consta que la Comisión haya conocido con mucha anticipación eso, porque estaban haciendo los estudios que redundan en la redacción del informe técnico preliminar”.