Línea 5 del Metro de Santiago vivió su peor jornada: retraso en la frecuencia y falla en neumático de un tren

El tren subterráneo vivió una jornada para el olvido que culminó con el cierre de 12 estaciones.

Los pasajeros de la Línea 5 del Metro de Santiago vivieron una jornada para el olvido este lunes 13 de octubre. Durante gran parte del día presentó problemas y cuando solo quedaban un par de horas del servicio, se vieron obligados a cerrar 12 estaciones por una falla.

Todo comenzó a eso de las 07:40 horas cuando anunció a través de redes sociales que trenes tanto en esa zona como en la Línea 2 presentaban un retraso en la frecuencia, lo que “puede generar mayor tiempo de viaje”.

Pasado el mediodía, la empresa confirmó que el problema había sido solucionado, pero solo en Línea 2, mientras que la Línea 5 del Metro continuó con retraso en su frecuencia por lo que resta del día. Incluso nunca se especificó qué fue lo que provocó dicho escenario.

Pero la situación en este servicio del tren subterráneo estaba lejos de mejorar. Pasadas las 20:00 horas confirmaron que ahora se registraba un problema un por “tren detenido más del tiempo habitual entre Pedrero y San Joaquín”.

Diez minutos más tarde se suspendió la combinación en Vicente Valdés y cinco minutos después, el servicio solo estaba disponible desde Plaza de Maipú a Baquedano, teniendo que cerrar doce estaciones: Parque Bustamante, Santa Isabel, Irarrázaval, Ñuble, Rodrigo de Araya, Cerro Valdovinos, Cerro Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Baquedano La Florida y Vicente Valdés.

A través de un comunicado, Metro explicó que lo vivido en la Línea 5 se debió a que “entre las estaciones Pedrero y San Joaquin un tren presentó un desperfecto en uno de sus neumáticos que generó ruido y presencia de humo. De manera inmediata se activó el protocolo de seguridad y evacuación, el que se desarrolló de manera correcta”.

“Los equipos de mantenimiento ya se encuentran en el lugar trabajando en la solución. Las estaciones disponibles de Línea 5 están entre Plaza Maipú y Baquedano. Mientras se sigue trabajando en las estaciones entre Baquedano y Vicente Valdés para su restitución”, agregaron.

Tras lo ocurrido este lunes, hasta el momento la Línea 5 del Metro no ha presentado problemas y, hasta el momento, el servicio opera con normalidad.