Presidente Boric y escándalo por error en cuentas de la luz: “Cada peso será devuelto”

“¿Ahora cuál es mi rol y el rol del Gobierno? Exigir y encontrar una solución lo más breve posible, lo más rápido posible, porque acá la devolución debe ser íntegra y oportuna”, indicó Boric.

El presidente Gabriel Boric se refirió a la polémica generada por el error en las cuentas de la luz, que incluso terminó con la salida del ministro de Energía, Diego Pardow, y el anuncio de una acusación constitucional en su contra.

Esto, en respuesta a la postura expresada por las bancadas de oposición, las que indicaron que “el alza injustificada y desproporcionada en las cuentas de la luz, que ha afectado a millones de chilenos durante los últimos dos años, tiene un origen claro y único: la actuación absolutamente negligente y deficiente del exministro de Energía, Diego Pardow, sumada a la inoperancia del Gobierno del presidente Gabriel Boric, al no adoptar las medidas necesarias para corregir oportunamente esta grave situación”.

Ante esto, el jefe de Estado expresó que “me gustaría referirme a un tema contingente que tiene que ver con la situación de las cuentas de la luz. Quiero decirles en primer lugar, que las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben, y si es que lo hacen, cada peso será devuelto. Así va a ser, de eso nos vamos a preocupar y encargar como Gobierno”.

En esta línea, el presidente Boric dejó en claro que, apenas conoció la situación, “hice valer la responsabilidad política que corresponde a algo tan grave como de estas características, es pedir la renuncia al ministro de Energía inmediatamente, y además exigir la renuncia del director de la Comisión Nacional de Energía, porque si algo no vamos a tolerar, es que hayan abusos que perjudiquen a la ciudadanía”.

El mandatario puntualizó que “mi Gobierno tiene el mandato y el deber de estar del lado de la gente y sabemos que a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes, y por lo tanto, estos temas son particularmente sensibles. Le caben responsabilidades a las empresas, al coordinador eléctrico, que ustedes saben, es organismo autónomo, y al Gobierno, y como le corresponde al Gobierno también, he hecho valer esa responsabilidades”.

“¿Ahora cuál es mi rol y el rol del Gobierno? Exigir y encontrar una solución lo más breve posible, lo más rápido posible, porque acá la devolución debe ser íntegra y oportuna. Bajo esa premisa estamos trabajando, quiero que sepan que nuestro compromiso sigue inalterable, y que las soluciones a cargo del ministro Álvaro García están en proceso de implementarse”, sentenció.