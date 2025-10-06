Cuánto costará el pasaje del Teleférico Bicentenario: MOP confirmó cómo será el pago

La ministra Jessica López disipó una de las grandes dudas que giraban en torno al nuevo sistema de transporte capitalino.

Una de las grandes dudas que se mantenía en torno al nuevo Teleférico Bicentenario era cuánto costaría el pasaje una vez que entrara en operación en 2027.

Fue la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien disipó esta interrogante. Según dio a conocer, “está contemplado que este teleférico pase a integrar el sistema público de transporte de la ciudad. Eso significa integrarlo al sistema tarifario también. En las condiciones que se haga es algo que estamos discutiendo con el Ministerio de Transportes”.

“Con este teleférico, cuando uno mira su disposición y los lugares donde llega, queda claro que va a cumplir dos objetivos primordiales: trasladar masivamente a gente que vive en las comunas del otro lado de Santiago hacia Huechuraba; y también un objetivo de atractivo turístico, con un potencial enorme, sobre todo los fines de semana”.

El avance del Teleférico Bicentenario

La autoridad, además de confirmar el tema del pasaje, también detalló que el Teleférico Bicentenario tiene un avance del 45%, por lo que se espera que entre en operación el primer trimestre de 2027.

Este nuevo sistema de transporte conectará las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba en 13 minutos, lo que significa una reducción del tiempo de traslado de 45 minutos.

Contará con una extensión de 3,4 km, con 19 torres y 121 cabinas para 10 personas, que circularán cada 12 segundos y así transportará 6.000 pasajeros por hora en ambos sentidos.

El proyecto considera tres estaciones: Canal San Carlos, en el sector del Costanera Center; Parque Metropolitano y Estación Santa Clara en la Ciudad Empresarial de Huechuraba. A ello se suma un punto de quiebre cerca del río Mapocho.