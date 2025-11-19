Paro de pilotos de Latam llega a su fin tras llegar a acuerdo para un nuevo contrato colectivo

La paralización más relevante desde 1997 logró concluir tras la mediación de la Dirección del Trabajo entre el sindicato y la empresa.

Luego de ocho días de paro, el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) y la aerolínea más grande de Sudamérica alcanzaron esta jornada un acuerdo que pone fin a la primera huelga efectiva de pilotos que afecta a la compañía desde 1997.

El entendimiento se logró bajo la mediación de la Dirección Nacional del Trabajo, instancia que patrocinó el cierre de un nuevo contrato colectivo que regirá durante el período 2025-2028.

El conflicto había escalado con fuerza durante las últimas semanas. El proceso de negociación colectiva comenzó el 1 de septiembre y se tensionó el 3 de noviembre, cuando el 97% de los socios del SPL rechazó la última oferta presentada por la empresa, dando paso a cinco días de mediación obligatoria. La huelga se hizo efectiva el 12 de noviembre y generó una serie de ajustes operacionales en vuelos domésticos e internacionales.

El SPL, que reúne a 464 pilotos activos —más del 50% de la planta profesional de la compañía en Chile—, destacó el cierre del proceso y la unidad exhibida durante la movilización.

La reacción del presidente del SPL al acuerdo que pone fin al paro de pilotos de Latam

El presidente del SPL, Mario Troncoso, expresó públicamente su reconocimiento a quienes participaron del movimiento sindical: “Los dirigentes del SPL queremos agradecer la unidad, confianza y valentía de nuestros socios y socias, a los sindicatos chilenos y extranjeros que nos expresaron su apoyo y solidaridad y a la autoridad de la Dirección del Trabajo, por su mediación responsable y profesional en este proceso“.

Aunque los detalles del acuerdo no fueron difundidos, desde el sindicato valoraron que se alcanzara en un marco de negociación reglada y con la intervención activa de la autoridad laboral.

Con el fin de la huelga, Latam podrá normalizar paulatinamente sus operaciones. El cierre del conflicto marca un hito para la relación entre la compañía y sus pilotos, y cierra uno de los episodios más tensos de negociación laboral en la industria aérea chilena de los últimos años.