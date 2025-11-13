Exsubsecretario del Trabajo, Zarko Luksic, asesora a pilotos de Latam en medio de la huelga

“Esto pasa a ser un problema en la relación hostil que mantiene la administración con el sindicato”, dijo el ex subsecretario.

Latam Airlines atraviesa días complejos. Cerca de 20 mil pasajeros han debido ser reubicados luego de que sus vuelos se vieran afectados por la huelga legal iniciada por uno de sus sindicatos.

El Sindicato de Pilotos de Latam Chile, integrado por alrededor de 500 personas, decidió paralizar sus actividades tras no lograr un acuerdo con la empresa. Los trabajadores demandan la restitución de una serie de condiciones salariales que perdieron durante la pandemia. La huelga se inició oficialmente hace dos días, luego de que fracasaran tanto las negociaciones directas como la mediación de la Dirección del Trabajo.

El sindicato ha recibido muestras de apoyo de gremios de la región y de sus asesores, entre ellos el abogado y exsubsecretario del Trabajo, Zarko Luksic.

Luksic —quien además fue diputado— señaló que sostuvieron intensas jornadas de negociación con la compañía, sin resultados positivos.

“Claramente no es un tema de carácter económico, considerando que se trata de una empresa que en 18 meses ha obtenido utilidades por 1.500 millones de dólares. Esto pasa a ser un problema en la relación hostil que mantiene la administración con el sindicato”, afirmó en declaraciones difundidas esta tarde.

Los asesores del sindicato

Además de Luksic, el equipo de asesoría de los pilotos está conformado por Eduardo Pizarro, exsubgerente de Relaciones Laborales de Latam durante 15 años, quien también ha participado en procesos de negociación en Jetsmart y Sky.

A él se suma Marco Cofré, ingeniero civil y exvicepresidente de Operaciones de Latam entre 1998 y 2000.

“La asamblea ha manifestado un respaldo total al trabajo que realiza la directiva. Creemos que no podemos ceder: es muy difícil. La asamblea nos ha pedido mantenernos firmes en esta posición, y esperamos que la empresa recapacite y presente una nueva contraoferta”, agregó Luksic.

Por su parte, Latam informó en su sitio web que, “respecto a la reprogramación de vuelos desde y hacia Chile por huelga de pilotos, los pasajeros afectados serán contactados directamente por correo electrónico. Como medida preventiva, recomendamos revisar el estado de su vuelo en la sección Mis viajes”.