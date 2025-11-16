Pasajeros no podrán votar: Latam aumenta cancelaciones de vuelos en medio de huelga de pilotos

La reprogramación de vuelos ya ha dejado a algunos viajeros sin posibilidad de sufragar, en medio de un conflicto que sigue sin solución.

La huelga legal que mantiene el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) continúa repercutiendo en las operaciones de la principal aerolínea del país, que anunció a través de su sitio web una serie de “nuevas cancelaciones” en plena jornada electoral y los próximos días, lo que dificultará el proceso para votar a pasajeros.

Los vuelos afectados serán entre el martes 18 y el jueves 20 de noviembre, aunque sin precisar cuántas rutas serán afectadas ni el total de pasajeros involucrados.

Estas suspensiones se suman a las 173 operaciones ya canceladas entre el 12 y el 17 de noviembre, las cuales alteraron los planes de aproximadamente 20 mil viajeros. Como medida de mitigación, la compañía ofreció reprogramaciones sin costo o la devolución íntegra del pasaje y de los servicios asociados.

Sin embargo, estas modificaciones por la huelga de pilotos de Latam han generado preocupación adicional debido a su coincidencia con el proceso electoral, pues algunos pasajeros aseguran que no podrán ejercer su derecho a voto.

Latam afirma haber informado a quienes no podrán votar por la huelga

Según consignó Emol, uno de los afectados relató que su vuelo desde Madrid estaba programado para despegar la noche del sábado 11 y arribar a Santiago cerca de las 13:00 horas del domingo. No obstante, fue informado de que su itinerario se reprogramó para las 11:00 horas de esta jornada, lo que le impedirá llegar a tiempo para sufragar.

Hasta el momento, no existe un catastro oficial sobre cuántas personas se encuentran en una situación similar. Latam señaló que los pasajeros perjudicados ya fueron notificados por correo electrónico e hizo un llamado a revisar de manera permanente el estado de los vuelos y las condiciones de viaje.

El conflicto laboral se desarrolla en paralelo a un positivo escenario financiero para la firma. Tras presentar su informe del tercer trimestre, Latam reportó utilidades por US$976 millones entre enero y septiembre, lo que representa un incremento de 38% frente a los US$708 millones obtenidos en igual período de 2024.

Desde el Sindicato de Pilotos, valoraron estas cifras, pero acusaron que la aerolínea mantiene una postura “política” en la negociación, afirmando que “quieren doblegar a un sindicato que negocia de forma profesional e independiente“.