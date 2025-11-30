Vicepresidente de Estrategia y Control de Gestión de Codelco: “Con Codelco seremos protagonistas de la transición energética global y seguiremos creando valor para Chile”

Sebastián Court aborda cómo avanza la estrategia de la estatal, una hoja de ruta que apuesta por la innovación, las alianzas público-privadas y la sostenibilidad para fortalecer el liderazgo de la Corporación en los próximos años.

La estatal avanza en alianzas clave, nuevas tecnologías y altas exigencias ambientales para seguir creando valor para Chile. CEDIDA.

El vicepresidente de Estrategia y Control de Gestión de Codelco, Sebastián Court, detalla los principales ejes de la Estrategia del Negocio al 2030 de la principal empresa de Chile, poniendo el foco en las alianzas que impulsarán nuevos proyectos para el crecimiento de la estatal, de modo de responder a la creciente demanda de cobre y litio que ya se prevé en los siguientes años.

Sebastián Court, detalla los principales ejes de la Estrategia del Negocio al 2030. CEDIDA.

¿Cómo responde la estrategia de Codelco a los desafíos actuales de la industria?

La Estrategia al 2030 es nuestra hoja de ruta para consolidar el liderazgo de Codelco en un entorno global que exige más minerales críticos, pero también más responsabilidad. La transición energética hará crecer exponencialmente la demanda de cobre y de litio y nosotros queremos responder a esa necesidad, porque nuestro propósito es ser pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo. Sin embargo, no basta con producir más: debemos hacerlo con los más altos estándares ambientales, sociales y operacionales.

Por eso, nuestra estrategia combina crecimiento con sostenibilidad, integrando seguridad, innovación, tecnología, competitividad y colaboración como pilares fundamentales. Queremos seguir creando valor para Chile y ser protagonistas de la transición energética global, siendo un referente mundial en minería responsable, innovadora y competitiva.

¿Cómo evalúas su avance e implementación?

Hemos avanzado en hacer que la Estrategia al 2030 se viva en la gestión diaria. Hoy, nuestras metas están integradas en la planificación, el presupuesto y la gestión del desempeño, lo que nos ha permitido alinear de mejor manera nuestras decisiones con nuestro propósito común.

No ha sido un camino lineal. Enfrentamos momentos difíciles, como el lamentable accidente en El Teniente, que nos han obligado a ralentizar la marcha, reflexionar y ajustar el rumbo. Pero también hemos vivido avances que muestran que vamos por el camino correcto, como el de nuestros proyectos estructurales, el impulso del negocio del litio y la consolidación de alianzas estratégicas público-privadas.

Estamos aprendiendo a mirarnos con más honestidad, a corregir sin perder el foco y a sostener la visión de largo plazo, incluso en medio de la complejidad.

CEDIDA.

¿Qué rol cumplen las asociaciones dentro de esta estrategia?

Son un componente estratégico clave para el crecimiento de nuestra producción, tanto de cobre como de litio. En un mundo interconectado, la colaboración es una ventaja competitiva. Las alianzas nos permiten acelerar el desarrollo, compartir riesgos y acceder a nuevas capacidades.

Ejemplos concretos son el Plan Minero Conjunto Andina–Los Bronces con Anglo American, que proyecta más de 2,7 millones de toneladas de cobre en 21 años; el proyecto Nuevo Cobre con Rio Tinto para explorar un proyecto en el distrito Potrerillos-San Antonio, en Atacama; y el proyecto “Anillo” con BHP en Antofagasta, que impulsa la exploración con una inversión potencial de hasta US$ 40 millones.

Además, la asociación con SQM en el Salar de Atacama marca un hito en nuestra diversificación hacia el litio, alineándonos con la demanda de minerales para la electromovilidad y la descarbonización, a lo que se suma nuestro proyecto de litio con Rio Tinto, en el Salar de Maricunga.

¿Qué hitos concretos veremos en los próximos dos o tres años?

Estamos en una etapa decisiva para Codelco. En el corto plazo veremos hitos muy relevantes, como la finalización del ramp-up de Rajo Inca, esto, es terminar el periodo de puesta en marcha gradual hasta alcanzar la capacidad de producción diseñada. T

También el avance en nuevas asociaciones y la entrada en operación de la planta desalinizadora del norte, que será clave para asegurar nuestra continuidad operacional en Calama, donde funcionan las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Radomiro Tomic.

Al mismo tiempo, estamos impulsando con fuerza la automatización, la digitalización, la remotización y la incorporación de la inteligencia artificial, con desarrollos innovadores e indispensables para operar de forma más segura, eficiente y sostenible.

Y, por supuesto, seguimos enfocados en desafíos que son permanentes: reducir costos, mejorar la productividad, aumentar la competitividad y avanzar con decisión en nuestros compromisos de desarrollo sustentable, que son decisivos para liderar una minería responsable.

¿Cómo integra Codelco la sostenibilidad en su estrategia?

La sostenibilidad está en el corazón de cada decisión en Codelco. No es un área separada, sino un criterio transversal que guía nuestras inversiones, diseños y operaciones. De hecho, es uno de los pilares de la estrategia corporativa.

Creemos firmemente que la rentabilidad y la sostenibilidad no son excluyentes, sino complementarias. Nuestros compromisos con la descarbonización, la disminución de nuestra huella hídrica, el fortalecimiento de la economía circular, la gestión comunitaria respetuosa con las comunidades y el desarrollo local son parte de nuestra identidad como empresa del Estado.