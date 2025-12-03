El llamado del presidente Boric a potenciar el diálogo público-privado para impulsar el crecimiento: “Requerimos las visiones de todos”

El presidente cerró su discurso reiterando que la estabilidad institucional y el respeto entre sectores son claves para proyectar un país más competitivo, innovador y cohesionado en los próximos años.

En la Cena Anual de la SOFOFA, el presidente Gabriel Boric entregó uno de sus últimos mensajes masivos al sector empresarial antes de dejar La Moneda en marzo de 2026.

Recordó que hace solo unas horas había sostenido un encuentro con empresarios en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, instancia donde reafirmó su voluntad de seguir impulsando espacios de diálogo transversal hasta el final de su mandato.

En su intervención, agradeció el rol articulador de la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, destacando que con el gremio ha mantenido un diálogo permanente. “Ese es el rol de los liderazgos: tender puentes”, señaló. El mandatario subrayó que Chile es un país admirado desde el exterior, aunque “a veces eso no se celebra tanto internamente”. Añadió textualmente que “en Chile hay espacios de diálogo firmes” y recalcó que para avanzar “requerimos las visiones de todos”.

Boric insistió en que el diálogo democrático ha sido fundamental para construir progreso: “Las diferencias no deben ser una trinchera, sino un punto de partida para acuerdos que beneficien al país”. Enfatizó además la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector privado e instituciones públicas, afirmando que “cuando empresas, academia y Estado conversan con franqueza, Chile avanza más rápido y con mayor estabilidad”.

Respecto del crecimiento económico, reconoció que no está conforme con el PIB potencial, pero llamó a trabajar conjuntamente para impulsarlo. Destacó avances alcanzados gracias a la cooperación entre actores políticos, sociales y empresariales, como la Ley de Pensiones, la Ley de Permisos Sectoriales y la Estrategia Nacional del Litio. “Estos acuerdos demuestran que cuando ponemos los intereses del país por delante, es posible lograr transformaciones importantes”, afirmó.

El presidente Boric cerró su discurso reiterando que la estabilidad institucional y el respeto entre sectores son claves para proyectar un país más competitivo, innovador y cohesionado en los próximos años.