CNC arremete contra Boric tras dichos en la Sofofa: “Lamentamos profundamente sus afirmaciones”

El titular de la CNC cuestionó que Boric marcara diferencias entre gremios y reiteró que La Moneda no ha respondido a sus invitaciones.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), José Pakomio, cuestionó con dureza los dichos del presidente Gabriel Boric durante el Encuentro Anual de la Industria organizado por la Sofofa, acusando al jefe de Estado de “generar espacios hostiles” y de mantener una visión “obsoleta” del empresariado.

Pakomio afirmó “lamentar” las declaraciones vertidas por Boric, especialmente cuando el mandatario señaló —al recordar diálogos previos con la timonel de la Sofofa, Rosario Navarro— que “en los empresarios no confío“, además de marcar diferencias entre gremios del sector privado. Para el líder de la CNC, esa frase “resulta especialmente desafortunada” y refleja a su juicio una incomprensión persistente sobre el rol de las empresas en el país.

El dirigente sostuvo que la instancia debía haberse centrado en la colaboración público-privada y no en declaraciones que profundizan tensiones. “Lamentamos profundamente que el presidente de la República genere espacios hostiles en un encuentro que debiera ser de diálogo y colaboración“, recalcó en una declaración pública difundida tras el evento.

Pakomio también cuestionó la relación del Ejecutivo con su gremio, asegurando que la CNC ha buscado reiteradamente entablar conversaciones con La Moneda sin resultados. “En la CNC lo hemos invitado a todos nuestros encuentros y en los últimos dos años ha sido imposible contar con su presencia o, al menos, tener una respuesta formal desde su equipo respecto de sus negativas”, afirmó.

CNC acusa una “caricatura obsoleta” por parte del presidente Boric

En su mensaje, el dirigente insistió en que la Cámara Nacional de Comercio está conectada “con las realidades del comercio y las pymes de todo Chile“, definiéndola como “un gremio con calle“.

A su juicio, sin embargo, el presidente continúa manteniendo “una caricatura que quedó obsoleta hace tiempo“, lo que, según dijo, se evidencia en la falta de un diálogo fluido y en la instalación de “frases antojadizas que no contribuyen” al clima de entendimiento.

Pakomio cerró señalando que, a estas alturas del mandato, “sorprende que aún no comprenda cómo trabajan los empresarios y el aporte real que hacemos al país“, reforzando así su diagnóstico de un distanciamiento persistente entre el Gobierno y un sector clave de la economía.