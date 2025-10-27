CNC alerta por informalidad, riesgos sanitarios y falta de fiscalización en malls chinos

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la presencia de productos falsificados o de procedencia dudosa, detectada en un 45,1% de los locales observados.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) alertó sobre la informalidad, falta de cumplimiento normativo y condiciones sanitarias de los denominados malls chinos en el país, establecimientos que han proliferado en los principales centros urbanos durante los últimos años.

En un estudio, desarrollado entre agosto y septiembre pasado, se observó de manera directa a 62 recintos comerciales ubicados en la Región Metropolitana (85,5%), Atacama (4,8%), Antofagasta (4,8%) y La Araucanía (4,8%), con fichas de registro levantadas presencialmente a través de dispositivos móviles.

“Este estudio surge como respuesta a la creciente preocupación manifestada por los barrios comerciales y gremios de Arica a Magallanes, que han visto cómo este nuevo fenómeno les genera, en muchos casos, una competencia desleal frente a la cual aún no se observan resultados concretos de fiscalización por parte de las autoridades competentes”, afirmó José Pakomio, presidente del gremio.

Formalidad incompleta y brechas regulatorias en malls chinos

Los resultados evidencian un esquema de formalidad parcial que combina prácticas formales e informales dentro de un mismo espacio comercial. Solo el 38,7% de los locales observados exhibe patente comercial visible, mientras que un 50% no la muestra y en un 11,3% no se pudo comprobar su existencia.

Entre los que sí presentan patente, la mayoría corresponde a copias plastificadas o fotocopias sin sello oficial, lo que plantea dudas respecto a su validez. Asimismo, aunque un 76% de los locales exhibe RUT, esto no garantiza que coincida con el nombre del local o con la razón social inscrita, lo que dificulta la trazabilidad tributaria.

La CNC advierte que este escenario confirma la existencia de “formalidad parcial”, donde algunos elementos visibles dan apariencia de cumplimiento, pero no se acompañan de un respaldo legal o fiscal efectivo.

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la presencia de productos falsificados o de procedencia dudosa, detectada en un 45,1% de los locales observados. Las categorías con mayor presencia de marcas reconocidas, pero con sospechas de falsificación, son la perfumería (30,3%), los alimentos (30,3%) y los artículos de limpieza (27,3%), rubros en los que se constató falta de certificaciones o etiquetado en español.

Además, en casi todos los locales se venden productos sensibles como juguetes, cosméticos, artículos electrónicos y alimentos sin cumplir muchas veces los estándares mínimos de información al consumidor, como información en español, certificación SEC o derechamente sin instrucciones de uso.

Boletas, medios de pago y trazabilidad tributaria

El estudio también exploró el comportamiento de los malls chinos frente a la emisión de boletas y el uso de medios de pago. El efectivo es aceptado en el 100% de los locales y las tarjetas de débito o crédito en el 98,4%, aunque muchas veces sin registro tributario válido.

Durante la observación a terceros compradores, se constató que el 93,5% de las transacciones incluyó algún comprobante, pero el 6,5% no emitió boleta, y solo uno de cada cuatro consumidores que no la recibió la solicitó. En las compras directas realizadas por los observadores, el 85,5% de las transacciones en efectivo derivó en la entrega de boleta, aunque la mayoría eran manuales.

En los casos en que no se entregó, y esta fue solicitada, solo un tercio la recibió finalmente, mientras que en el resto hubo respuestas evasivas o negativas. “También preocupa que un 15% de las compras efectuadas no reciba boleta y que, al solicitarla, solo en un 33% de los casos se entregó. Esto no solo genera un perjuicio en la recaudación fiscal, sino también una desprotección de los consumidores respecto al ejercicio de sus derechos y garantías”, agregó el presidente de la CNC.