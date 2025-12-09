Forbes incluye a Don Melchor entre los 10 vinos que cambiaron la historia de la industria vitivinícola mundial

El influyente medio internacional destacó al emblemático Cabernet Sauvignon chileno Don Melchor como el único representante de Chile en su exclusivo listado de los 10 vinos que han revolucionado la industria vitivinícola mundial, consolidando la reputación del país como un referente global en la producción de grandes vinos.

Forbes reconoció a Don Melchor como el único vino chileno entre los diez que transformaron la industria mundial, destacando su influencia en elevar el prestigio del Cabernet Sauvignon de Puente Alto. CEDIDA

El reconocido medio internacional Forbes ha destacado al Cabernet Sauvignon Don Melchor -vino ícono del holding Viña Concha y Toro-, como uno de los diez vinos que cambiaron la historia de la industria vitivinícola mundial, en su reciente publicación titulada “10 vinos que cambiaron el mundo”.

En este artículo, Forbes resalta a una exclusiva selección de vinos que marcaron un antes y un después en el mundo del vino por su capacidad de transformar paradigmas, innovar en su origen y elevar los estándares de calidad a nivel global. Don Melchor es el único vino chileno incluido en el listado, reafirmando su posición como un ícono de excelencia y alta gama a nivel internacional.

El medio destaca que: “Durante décadas, Chile fue conocido más por su volumen que por su calidad, siempre a la sombra de los productores del Viejo Mundo. Don Melchor cambió eso con un lanzamiento decisivo”.

El artículo repasa el momento clave, el giro y el legado que hoy posicionan a Don Melchor como uno de los máximos referentes y “game changers” de la industria vitivinícola global.

Enrique Tirado, CEO y director técnico de Viña Don Melchor, explicó al medio que: “Mirando hacia atrás, lo que verdaderamente hizo transformador a este vino fue la convergencia de visión, experiencia y un terroir excepcional” y añade que: “En 1984, Rafael Guilisasti y nuestro enólogo de entonces, Goetz von Gersdorff, viajaron a Burdeos y se reunieron con el legendario enólogo francés Émile Peynaud. Llevaron muestras de Cabe

et Sauvignon de nuestro viñedo de Puente Alto, específicamente de Don Melchor. Ese momento sentó las bases para algo extraordinario”.



Desde su primera añada, la de 1987, Don Melchor se ha establecido como un referente indiscutido en mostrar al mundo el enorme potencial del Cabernet Sauvignon chileno, en particular de la prestigiosa Denominación de Origen Puente Alto.

Forbes destaca que Don Melchor fue una figura clave en elevar Cabernet chileno a lo más altos estándares, sino que también ayudó a redefinir la percepción global sobre Chile como origen de grandes vinos, elegantes y con un gran potencial de guarda. A esto, Enrique Tirado comenta que: “Don Melchor desafió las percepciones globales y ayudó a establecer a Chile como un origen serio para vinos coleccionables y de larga guarda”, agrega Tirado.

Hoy, cuatro décadas después de su primera cosecha, Don Melchor sigue siendo un símbolo de visión, excelencia y autenticidad, inspirando a nuevas generaciones de consumidores y productores a descubrir la expresión única del terroir chileno. Más allá de Chile, la marca ha sido fundamental para posicionar a Sudamérica como una región vitivinícola de primer nivel, capturando la atención y el respeto tanto de expertos como de consumidores a nivel global, y consolidando su lugar en el mapa mundial de los grandes vinos.

Ser destacado por Forbes, uno de los medios internacionales más influyentes, como uno de los 10 vinos que han cambiado la industria mundial, posiciona a Don Melchor no solo como un ícono del vino chileno, sino como un verdadero “game changer”. Este reconocimiento va más allá de un premio: reafirma a Chile como productor de Cabernet Sauvignon de clase mundial y eleva la imagen del país en el mapa global del vino, consolidando el legado de Don Melchor como un símbolo de innovación, calidad y liderazgo.

10 VINOS QUE CAMBIARON EL MUNDO

Concha y Toro “Don Melchor” (Puente Alto, 1987 – Chile)

Catena Zapata “Alta” Malbec (Mendoza, 1994 – Argentina)

Duca di Salaparuta “Duca Enrico” (Sicilia, 1984 – Italia)

Braida “Bricco dell’Uccellone” (Piamonte, 1982 – Italia)

Marcel Lapierre Morgon (Beaujolais, 1981 – Francia)

Didier Dagueneau “Silex” (Valle del Loira, 1985 – Francia)

Tyrrell’s Vat 1 Sémillon (Hunter Valley, 1963 – Australia)

Cloudy Bay Sauvignon Blanc (Marlborough, 1985 – Nueva Zelanda)

Estate Argyros Assyrtiko (Santorini, años 1980 – Grecia)

Bonny Doon Vineyard “Le Cigare Volant” (Costa Central, 1984 – Estados Unidos)

Fuente: Parr, D. (2025, 23 de octubre). 10 wines that changed the world. Forbes.