Semana del Vino en Santiago: Concha y Toro invita a un recorrido sensorial único en Pirque

Concha y Toro invita a descubrir su recorrido inmersivo “Experiencia Sensorial El Origen de una Leyenda”, un espacio ubicado en el recién inaugurado Centro del Vino en Pirque.

Este innovador proyecto acaba de obtener el primer lugar en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios | Exhibiciones y Museografía del concurso Chile Diseño 2025. CEDIDA.

“Experiencia Sensorial El Origen de una Leyenda” es una propuesta inmersiva única en su tipo en América Latina. Siendo recientemente inaugurado, este proyecto fue ya reconocido con el primer lugar en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios | Exhibiciones y Museografía en la 10ª versión de los Premios Chile Diseño 2025, destacando así su aporte al turismo cultural y su excelencia en diseño museográfico.

El propósito de esta innovadora experiencia es difundir la cultura del vino en Chile a través de un recorrido que despierta los cinco sentidos. En él, los visitantes podrán explorar el origen del territorio nacional, los principales valles vitivinícolas, las etapas del desarrollo de la vid, los procesos de elaboración del vino y sus características más emblemáticas en términos de colores, aromas y texturas. Todo esto acompañado de un relato museográfico cuidadosamente diseñado, recursos audiovisuales de vanguardia y obras de destacados artistas nacionales.

CEDIDA.

El recorrido incorpora, además, salas temáticas que rinden tributo a la marca Casillero del Diablo, incluyendo una muestra de memorabilia que celebra los 60 años de historia de esta icónica etiqueta. La experiencia culmina en la centenaria bodega subterránea, donde la famosa leyenda cobra vida mediante proyecciones, sonido envolvente y efectos sensoriales que transportan al visitante al misterioso origen de la leyenda.

Detrás de este ambicioso proyecto -que conjuga arte, arquitectura, diseño y tecnología- se encuentran las oficinas museográficas Amercanda y Sumo, dirigidas por Pablo Cordua y Sebastián Moro respectivamente, junto a un equipo multidisciplinario de más de 18 especialistas y artistas. Entre ellos destacan Martín Hurtado (arquitectura), Enrique Concha (interiorismo), Gabriel Horta y Diana Horta, Jean Petitpas, Cecilia Avendaño y Pilar Salazar, entre otros reconocidos nombres del arte, el diseño y la museografía chilena.

“Esta experiencia sensorial tiene una diversidad de componentes que la hacen única en el mundo. Es una simbiosis entre patrimonio, tecnología y materialidad que permite comprender por qué en Chile se producen vinos tan excepcionales”, explica Pablo Cordua, de Amercanda. Por su parte, Sebastián Moro, de SUMO, agrega: “Con ‘El Origen de una Leyenda’ buscamos contar la historia del vino de una manera accesible, entretenida y visualmente cautivadora. Es un proyecto culturalmente rico, que está a la altura de grandes museos latinoamericanos”.



En palabras de Enrique Concha, reconocido interiorista chileno involucrado desde los inicios en el proyecto madre del Centro del Vino: “El Origen de una Leyenda es una propuesta dinámica, concebida para mostrar la historia del vino chileno desde una perspectiva museológica y cultural. Es un proyecto vivo, que continuará evolucionando con el tiempo”.

CEDIDA.

Con esta propuesta, Concha y Toro reafirma su liderazgo en innovación enoturística, ofreciendo un recorrido que une arte, ciencia, patrimonio e historia en un entorno natural incomparable. Una invitación a descubrir el alma del vino chileno desde sus raíces y vivir la leyenda del Casillero del Diablo como nunca antes. Las reservas están disponibles en enoturismo.conchaytoro.com.