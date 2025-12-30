Chile Vamos se rebela contra líneas rojas de Kaiser para sumarse a Gobierno de Kast

Desde el conglomerado de oposición mostraron su molestia por las condiciones de los libertarios para sumarse al Gobierno.

La satisfacción mostrada por Johannes Kaiser tras abandonar la Oficina del Presidente Electo (OPE), también conocida como La Moneda Chica, tras asegurar que están acercando posiciones para que los libertarios se sumen al Gobierno de José Antonio Kast, contrastó con la postura de Chile Vamos.

Desde el conglomerado de oposición dejaron ver sus cuestionamientos a las líneas rojas expresadas por Kaiser y el Partido Nacional Libertario para sumarse al próximo gabinete de Kast.

José García (RN), ex presidente del Senado, también se hizo presente en La Moneda Chica para entrevistarse con los equipos del líder republicano, donde evidenció su molestia con las condiciones expresadas por los libertarios.

“Los partidos políticos que participamos del triunfo del presidente electo el 14 de diciembre, debemos todos mostrar la más amplia disposición de colaborar con el éxito del gobierno”, indicó García.

Esta postura fue respaldada por el diputado Diego Schalper, quien declaró a radio Infinita que “la sintonía de Renovación Nacional es cómo cooperamos al futuro gobierno en aquellas materias que son de mínimo común denominación”, nombrando entre ellas la rebaja de impuestos y la modificación del sistema de evaluación ambiental, entre otras propuestas defendidas por Chile Vamos.

En tanto, el jefe de la bancada de senadores UDI, Sergio Gahona, sostuvo a La Tercera que es “legítimo” que Johannes Kaiser deje ver sus posición de cara al próximo Gobierno, pero “a nosotros nos parece que no hay que poner condiciones. Uno esperaría que tuviera muchas más facilidades para que nos integremos todos al Gobierno”.