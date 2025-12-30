Supermercados cierran 2025 con grandes inversiones: Unimarc y Walmart avanzan en millonaria expansión

Las principales cadenas del país siguen activas en la apertura de todos sus formatos, además de potenciar el canal online.

Las cadenas supermercadistas del país han anunciado importantes planes de inversión que se encuentran en ejecución y cierran en 2025 con nuevas aperturas, pero además una agenda de trabajo que los enfrenta a 2026 con varias inauguraciones.

Walmart, uno de los principales operadores de supermercados del país, que maneja la cadena Lider, cerró el 2025 con una inversión de US$ 56,9 millones y 403 tiendas a nivel nacional.

“Durante diciembre, la compañía inauguró tres nuevos locales: Express de Lider Panguipulli el 4 de ese mes, Lider La Farfana en Maipú el 10 y Express de Lider Larapinta en Lampa el 30, lo que consolida un año marcado por la generación de empleo local y el desarrollo de infraestructura comercial en territorios emergentes”, comentó la empresa.

Durante este periodo, la compañía generó más de 550 empleos directos a nivel nacional, 275 de ellos asociados únicamente a las aperturas de diciembre, en un ciclo de inversión que alcanza US$56,9 millones en 2025, de los cuales US$35,1 millones fueron destinados a las tres tiendas inauguradas este mes.

Estas cifras se enmarcan en el plan de inversión por US$1.300 millones anunciado a fines de 2024, que contempla la apertura de más de 80 nuevas tiendas (70% de ellas en regiones) y la creación de 6.000 empleos directos en los próximos años, el mayor desde la llegada de Walmart al país hace 16 años.

El modelo busca dinamizar las economías territoriales y mejorar el acceso a empleo formal, ha permitido que las nuevas tiendas operen con altos índices de trabajadores locales: 100% de los colaboradores en Panguipulli son vecinos del sector, 94% en Lampa y 78% en Maipú.

El avance de Unimarc

Otra cadena con activos planes de inversión es SMU, la firma que controla las operaciones de Unimarc cierra el año. La supermercadista ligada al empresario Álvaro Saieh, abrió su primer local en Colina “siendo el octavo supermercado de la cadena inaugurado durante este 2025.

Esta nueva apertura se suma a la realizada por el formato mayorista de SMU, Alvi, que la semana pasada abrió su primer local en Quillota, una tienda de 1.943 metros cuadrados que está ubicada en Av. Fernando Monckeberg 205, local A1; totalizando 57 salas desde La Serena hasta Punta Arenas.

Ambas tiendas forman parte del plan de crecimiento omnicanal de la compañía, con lo que la supermercadista cuenta con más de 400 locales en todo el país.

De acuerdo con la última información oficial del retailer “el Capex para el período 2026 – 2028 alcanzará aproximadamente CLP 370 mil millones, de los cuales el 55% se destinará a iniciativas de crecimiento orgánico, un 20% a iniciativas de eficiencia y productividad y el 25% restante estará enfocado en la continuidad operacional“

Los planes de aperturas de las cadenas supermercadistas continuarán durante 2026.