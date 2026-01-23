Descartó riesgos para libre competencia: FNE da luz verde a MetroPago como tarjeta de prepago

De esta forma, se pronunció ante los cuestionamientos presentados por diversas firmas de servicios financieros.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) descartó riesgos para la libre competencia y respaldó la nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago para ingresar al mercado de las tarjetas de prepago.

De esta forma, la FNE se pronunció ante los cuestionamientos presentados por diversas firmas de servicios financieros, entre ellas Tenpo, Unired, Copec, Mercado Pago, American Express, Mastercard y Caja Los Héroes.

De acuerdo con lo manifestado por las compañías, MetroPago tendría una ventaja injusta que consiste en el uso exclusivo de la infraestructura de Metro, como boleterías y máquinas de autoservicio, las que son financiadas con recursos públicos.

Tras conocer las críticas de las firmas, MetroPago presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) su propuesta general de contratación, la que posteriormente modificó en noviembre de 2025.

FNE valoró mejoras incorporadas por MetroPago

Al referirse a la nueva propuesta entregada por MetroPago, la FNE, a través del coordinador de la División Antimonopolios, Matías Edwards, valoró las mejoras incorporadas por la empresa.

En particular, la FNE destacó los avances en:

Flexibilización del concepto de reciprocidad mediante el principio de equivalencia funcional, permitiendo que emisores que operan en el entorno digital y no cuentan con infraestructura física puedan acceder a la red de recaudación y carga de Metro.

mediante el principio de equivalencia funcional, permitiendo que emisores que operan en el entorno digital y no cuentan con infraestructura física puedan acceder a la red de recaudación y carga de Metro. Incorporación de un procedimiento de contratación claro, objetivo y transparente , con plazos definidos y mecanismos de publicidad.

, con plazos definidos y mecanismos de publicidad. Eliminación de la exclusividad de MetroPago en la certificación tecnológica , permitiendo la participación de terceros independientes que lleven a efecto dicha función.

, permitiendo la participación de terceros independientes que lleven a efecto dicha función. Realización de ajustes en la estructura tarifaria propuesta, acompañados de auditorías externas destinadas a asegurar que los cobros correspondan a los costos reales del servicio.

MetroPago será una tarjeta virtual y física que se cargará con fondos de prepago y servirá no solo para pagar el transporte, sino todo tipo de comercios.

Se estableció que deben contemplar condiciones de contratación objetivas, competitivas y transparentes, y requisitos técnicos y económicos no discriminatorios.