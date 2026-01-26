Con una nueva estructura: la estrategia de la Familia Yarur para seguir invirtiendo dentro y fuera de Chile

El conglomerado informó a la CMF que avanzará en la creación de BCI Group, una sociedad matriz que controlará de forma independiente a BCI y a City National Bank of Florida.

El grupo Yarur es uno de los conglomerados económicos más importantes del país. Uno de su herederos, Luis Enrique Yarur fue calificado por Forbes en 2025 como uno de los cinco empresarios más ricos del país. Controladores del banco BCI, entre otras inversiones, hoy el grupo es liderado por su hijo Ignacio.

El holding de empresas comunicó a través de un hecho esencial enviado este lunes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que establecerá una nueva estructura, todo con el fin de seguir invirtiendo dentro y fuera de Chile, bautizada como BCI Group.

Detalles de la nueva estructura

El “hambre” de los Yarur implica que controlarán de manera independiente dos bancos: por un lado, BCI y todas sus filiales -incluidas BCI Miami, BCI Perú y BCI Securities- y, por otro, City National Bank of Florida (CNB), entidad adquirida en Estados Unidos y que ha sido punta de lanza en su crecimiento.

Según explicaron, la decisión responde a la necesidad de habilitar un mayor crecimiento futuro, especialmente en el mercado estadounidense, en un contexto de restricciones regulatorias.

La Ley General de Bancos establece que una entidad chilena solo puede invertir hasta el 40% de su patrimonio efectivo sin consolidar en el extranjero, umbral al que BCI podría acercarse en el mediano plazo si mantiene su ritmo de expansión.

“Esta decisión ha sido planificada en detalle y responde a la evolución natural de BCI, basada en el nivel de madurez que ha alcanzado el banco”, señaló Ignacio Yarur, presidente del directorio.

Crecimiento internacional y límites regulatorios

En la última década, BCI triplicó sus activos totales, consolidándose como el mayor banco de Chile en ese indicador. Actualmente, el grupo administra cerca de US$ 90 mil millones en activos consolidados, impulsados por su crecimiento local y su estrategia de internacionalización.

La separación societaria permitirá sortear las restricciones normativas y seguir expandiendo el negocio en Estados Unidos, particularmente en Florida, estado donde opera CNB y cuyo tamaño económico equivale -según destacó el banco- a cinco veces el PIB de Chile.

Además, la nueva estructura busca optimizar el uso de capital, diversificar las fuentes de financiamiento y facilitar la lectura de resultados por línea de negocio, permitiendo una comparación más directa con referentes del mercado.

Cómo será el proceso

En una primera etapa, Empresas Juan Yarur, actual controlador de BCI, constituirá BCI Group como sociedad de inversiones y aportará a esta entidad la totalidad de su participación en el banco. Posteriormente, una vez que BCI Group esté listado en la Bolsa de Comercio de Santiago, se invitará a los accionistas de BCI a incorporarse al holding mediante un canje de acciones.

El paso siguiente será la división formal del banco en dos entidades independientes: BCI con sus filiales, y City National Bank of Florida.

La operación requerirá la aprobación de la CMF y de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Desde la entidad aseguraron que el proceso se realizará bajo los mismos estándares de transparencia y gobierno corporativo, resguardando los intereses de los accionistas minoritarios.

BCI enfatizó que la reorganización no implicará cambios operativos para clientes, colaboradores ni comunidades, y que todas las áreas de negocio continuarán funcionando con normalidad.