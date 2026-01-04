Resiliencia económica y ajuste de expectativas: el balance final del PIB de 2025

Con el término del año no solo se cierra el calendario, sino también un ciclo económico marcado por ajustes, correcciones y más de una sorpresa. El balance final del PIB de 2025 deja una economía que mostró una resiliencia mayor a la anticipada y un crecimiento que, según la mayoría de las estimaciones, se habría ubicado entre 2,4% y 2,5%, superando las proyecciones iniciales.

En retrospectiva, los pronósticos elaborados a fines de 2024 o a comienzos del año pasado por el Banco Central, Hacienda, organismos internacionales y analistas privados quedaron, en su mayoría, levemente por debajo del resultado efectivo. En su Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre de 2024, el Banco Central proyectaba para 2025 un rango de expansión entre 1,5% y 2,5%. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Cepal situaban el crecimiento mayormente entre 2% y 2,3%.

Los analistas privados —bancos y centros de estudios— convergían en cifras cercanas al 2%, mientras que la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, aplicada en diciembre de 2024 a académicos, consultores y ejecutivos financieros, también estimaba un crecimiento de 2%. El Ministerio de Hacienda, por su parte, se desmarcaba del consenso con una proyección más optimista de 2,7%.

El balance económico de 2025

Las revisiones al alza obedecieron, principalmente, a que varios supuestos considerados frágiles a fines de 2024 evolucionaron mejor de lo previsto. Según el IPoM de diciembre, la inflación descendió más rápido, aliviando antes de lo esperado las presiones sobre el ingreso disponible y las condiciones financieras.

A ello se sumó un entorno externo más favorable, con una economía global más resiliente y un mayor precio del cobre, lo que mejoró los términos de intercambio. También destacó un mejor desempeño de la inversión en maquinaria y equipos, junto con una actividad no minera más sólida, especialmente en servicios y comercio.

De cara a 2026, el consenso mantiene un optimismo cauteloso. El Banco Central elevó su rango de crecimiento a entre 2% y 3%, mientras que el Banco Mundial proyecta un 2,6% y Hacienda un 2,5%. El FMI, en cambio, anticipa un avance más moderado, cercano al 2%. Pese a las incertidumbres, el diagnóstico compartido es que la economía chilena enfrenta un escenario más favorable que en años recientes, aunque el primer año del nuevo gobierno seguirá expuesto a riesgos internos y externos.

Proyecciones realizadas por instituciones para el PIB 2025 de Chile