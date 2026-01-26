Tras cuatro años de investigación: SMA multa con $248 millones a inmobiliaria dueña de terrenos de la exviña Cousiño Macul

Según la resolución, la empresa no dio cumplimiento íntegro a las medidas de mitigación establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para la construcción de los distintos condominios del proyecto Parque Cousiño Macul.

Hace más de una década que la familia Cousiño Macul desarrolla proyectos inmobiliarios en terrenos vitivinícolas ubicados en el sector de Quilín. Hoy, esos paños se han transformado en condominios -algunos con unidades que alcanzan las 11 mil UF- que se promocionan por su alta conectividad con el sector urbano de Santiago y que aún continúan en expansión.

Precisamente las medidas de mitigación asociadas a este desarrollo fueron el foco de una investigación iniciada en 2021 por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Tras casi cinco años de proceso, el organismo resolvió sancionar a Inmobiliaria Crillón -brazo de inversiones inmobiliarias de la familia- con una multa de 297,7 UTA, equivalentes a unos $248 millones.

Según la resolución, la empresa no dio cumplimiento íntegro a las medidas de mitigación establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para la construcción de los distintos condominios del proyecto Parque Cousiño Macul.

“El procedimiento sancionatorio tuvo su origen en una denuncia que alertó sobre diversos impactos asociados al desarrollo de las obras, entre ellos polvo, ruidos, tránsito de camiones y control de vectores sanitarios”, explicó la SMA. A partir de estos antecedentes, el organismo -en conjunto con la Seremi de Salud de la Región Metropolitana- realizó fiscalizaciones en terreno y solicitó al titular información ambiental y registros de cumplimiento de su RCA.

La autoridad constató una serie de incumplimientos que fundamentaron los cargos, entre ellos:

Deficiente manejo de residuos sólidos , al no mantener registros permanentes que acreditaran su disposición final en lugares autorizados, además de disponer excedentes de tierra y escombros en un sitio no autorizado.

, al no mantener registros permanentes que acreditaran su disposición final en lugares autorizados, además de disponer excedentes de tierra y escombros en un sitio no autorizado. No implementación de una bodega de almacenamiento de residuos peligrosos .

. Deficiencias en las medidas de control y mitigación de ruidos durante la fase de construcción.

durante la fase de construcción. Presentación de informes de monitoreo de ruido que no cumplían los requisitos técnicos y que no fueron elaborados por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

que no cumplían los requisitos técnicos y que no fueron elaborados por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental. Uso de un acceso distinto al autorizado para el ingreso durante la etapa de construcción.

La superintendenta de Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, señaló que “el cumplimiento de los permisos ambientales rige durante toda la ejecución de los proyectos y es fundamental para evitar riesgos ambientales y para la salud de las personas, como el mal manejo de residuos y el inadecuado control del ruido asociados a la construcción de un proyecto inmobiliario, como es el caso del Parque Cousiño Macul”.

Descargos de la inmobiliaria

Durante el proceso sancionatorio, la inmobiliaria argumentó, entre otros puntos, que la multa carecía de fundamento, considerando que en 2023 la Corte Suprema dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto -tras recursos presentados por vecinos- y ordenó el ingreso de un Estudio de Impacto Ambiental.

“Mi representada ha adoptado acciones destinadas a corregir los hechos constitutivos de infracción y evitar que se generen otras situaciones susceptibles de generar incumplimientos”, sostuvo la defensa en el marco del procedimiento.

La empresa podrá apelar la multa ante los tribunales ambientales.