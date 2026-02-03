Ganancias acumuladas de LATAM Airlines Group crecieron 49% en 2025: transportaron a más 239 mil pasajeros diarios

Entre 2024 y 2025 la compañía logró utilidades netas por US$1.460 millones y más de 87 millones de pasajeros transportados.

La cifra es aun más abultada cuando se analizan las ganancias acumuladas del grupo. Esto pues al 31 de diciembre de 2025, incorporaron a sus resultados acumulados la utilidad del ejercicio, descontando la provisión por dividendos mínimos obligatorios.

“Producto de lo anterior, el Resultado acumulado aumentó de una utilidad de MUS$1.148.291 al 31 de diciembre de 2024 a MUS$2.170.280 al 31 de diciembre de 2025”, dijo la firma en su análisis razonado..

La empresa logró ingresos por su operación por US$14.495 millones, un aumento de 11,2% en comparación con el año anterior. “Durante el cuarto trimestre de 2025, los ingresos operacionales alcanzaron US$3.949 millones, impulsados principalmente por el crecimiento de 20,3% en los ingresos de pasajeros, en un contexto de crecimiento del segmento premium y mejora en los ingresos unitarios” dijo la empresa.

En el mismo período, la utilidad neta atribuible a los accionistas fue de US$484 millones, un incremento de 78,1% en comparación con el cuarto trimestre de 2024.

“Cerramos el 2025 satisfechos por el avance en la consolidación de LATAM. Los resultados reflejan un modelo de negocio fortalecido, sustentado en una propuesta de valor diferenciada, una ejecución operacional consistente y una disciplina financiera que le ha permitido crecer de manera rentable y sostenida”, señaló Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.

Operaciones y clientes

Durante 2025, el grupo LATAM transportó en promedio más de 239.000 pasajeros diarios y aumentó su capacidad en 8,2% respecto del año anterior. En el negocio de carga, las filiales del grupo transportaron más de 1 millón de toneladas durante el año, consolidando a LATAM Cargo Group como el mayor grupo de operadores de carga aérea de la región.