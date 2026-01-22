Formando el futuro de la aviación: LATAM e INACAP se unen para preparar técnicos aeronáuticos en Chile

– La nueva especialidad se posiciona como la única que permite la espacialización de técnicos hacia un área específica, con un proceso formativo que incluye práctica profesional en LATAM y posterior obtención de la licencia DGAC.

La formación de los técnicos y profesionales que Chile necesita se fortalece a través de la colaboración entre la academia y el sector productivo. CEDIDA.

Con la mirada puesta en el futuro de la aviación, LATAM Airlines e INACAP, firmaron un acuerdo que permitirá avanzar en la formación de técnicos especializados en mantenimiento aeronáutico. A partir de este mes, un grupo de 25 estudiantes egresados de la institución educacional, de las carreras de Técnico de Nivel Superior en Mantenimiento Industrial y Técnico de Nivel Superior en Mecatrónica, podrá acceder a esta especialización durante seis meses haciendo su práctica en el centro de mantenimiento de LATAM en la comuna de Pudahuel.

“En LATAM estamos convencidos de que el motor de la aviación no son sólo las máquinas, sino las personas. Este acuerdo con INACAP nace de un deseo profundo de valorar y potenciar el talento chileno y de ser un aporte a la sociedad a la que pertenecemos. No estamos solo formando técnicos para nuestra operación; estamos entregando a Chile especialistas de clase mundial. Queremos que el conocimiento acumulado en nuestros hangares se convierta en un legado para toda la industria aeronáutica nacional, abriendo puertas para que más jóvenes de nuestro país puedan llegar tan alto como se lo propongan” dijo Emilio del Real, vicepresidente de Personas de LATAM Airlines Group.



“La formación de los técnicos y profesionales que Chile necesita se fortalece a través de la colaboración entre la academia y el sector productivo. Esta alianza con LATAM es fundamental para potenciar una educación pertinente, alineada a las necesidades de la empresa, velando así porque los estudiantes adquieran las competencias esenciales para desenvolverse en un ento

o laboral en constante evolución, como es el de la industria aeronáutica”, aseguró Lucas Palacios, rector de INACAP.



Agregando que: “Para INACAP, esta cooperación va en línea con nuestro compromiso con la excelencia formativa, permitiendo que los egresados obtengan herramientas teóricas y prácticas y desarrollen una mentalidad innovadora y habilidades adaptativas que les permitan enfrentar los desafíos del futuro. De este modo, estamos contribuyendo a generar más movilidad social y descentralización productiva”.

Por su parte, Karina García Becerra, estudiante de Mantenimiento Industrial de INACAP Sede Curicó, señaló que “como yo vengo de una familia en que todos hemos estudiado mantenimiento industrial, quiero aprovechar al máximo la oportunidad que me dio INACAP de especializarme en aeronáutico. Sé que tengo mucho por aprender, llevar la teoría a la práctica, y también aprovechar de estudiar inglés, que es fundamental y lo ocupas en casi todo lo que haces en esta industria. Quiero ser la mejor en Mantenimiento Aeronáutico y, si se da la posibilidad, me encantaría quedarme trabajando aquí en LATAM”.

Bajo un modelo de co-creación, LATAM e INACAP han diseñado una metodología educativa única en Chile que considera un período de especialización, práctica profesional en LATAM y la posterior postulación a la licencia DGAC. Además, el programa incorpora formación en inglés técnico aeronáutico, requisito para optar a la certificación de dicho organismo. A partir de la segunda semana de marzo, los estudiantes iniciarán su práctica en los talleres de la base de la aerolínea, que se extenderá hasta fines de agosto.

Esta alianza integra al sector aeronáutico desde el origen, asegurando que la formación técnica ocurra en el ecosistema real de la aerolínea: los estudiantes realizarán sus prácticas bajo supervisión experta en la base de mantenimiento de LATAM, cerrando la brecha entre la academia y las exigencias de la industria de alta complejidad.

Esta nueva iniciativa surge en respuesta a la escasez de profesionales certificados; situación que llevó incluso a LATAM a recurrir al reclutamiento de profesionales en otros países -como Colombia y Argentina-, para incorporarlos a sus operaciones a nivel nacional.

Hasta hace cinco años, el déficit de técnicos especializados en mantenimiento aeronáutico superaba los 700 técnicos. De acuerdo con proyecciones de INACAP, durante las próximas dos décadas se requerirán 46 mil profesionales en esta especialización a nivel latinoamericano, mientras que para Chile la demanda superará los 4 mil técnicos en el mismo período.