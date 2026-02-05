Angelini, EBCO y Link Capital levantan 100 mil m² para Mercado Libre y avanzan en nuevo centro logístico en San Bernardo

La carpeta de proyectos suma dos iniciativas clave: Noviciado II, en Pudahuel, y San Pedro III, en Concepción. El objetivo es desarrollarlas por etapas, con acuerdos comerciales que aseguren su operación.

De la mano del crecimiento del comercio electrónico y el retail, la logística se ha vuelto clave para su desarrollo. En ese contexto, la firma Megacentro tiene para 2026 una agenda cargada de proyectos.

Luego de años turbulentos por desacuerdos entre socios, la empresa ordenó la casa con Claudio Chamorro -ex Parque Arauco- como gerente general. En 2025, la propiedad de la firma se consolidó con el ingreso de Siemel, del grupo Angelini, que se sumó a Link Capital Partners y EBCO, relacionada al empresario Hernán Besomi.

El año pasado sus utilidades crecieron 125%, mientras que los ingresos totales alcanzaron los $195.000 millones. En cuanto a metros cuadrados (m²) arrendables, la empresa sumó 1.863.839 m² de superficie arrendable.

Proyectos 2026

Megacentro construye grandes bodegas para terceros y también operaciones que arrienda directamente a empresas. En conversación con EL DÍNAMO, el gerente de Finanzas de la compañía, Felipe Brain, detalló la hoja de ruta.

Dentro de los proyectos más relevantes, construyen una nave para Mercado Libre. “Es un proyecto muy relevante, tanto por su escala -alrededor de 100.000 m²- como por el perfil del cliente. Mercado Libre es un cliente estratégico para Megacentro, con operaciones arrendadas no solo en Santiago, sino también en regiones y próximamente en Lima, Perú”, explica el ejecutivo.

El negocio de renta industrial, clave en su portafolio, mostró un crecimiento de 6,5% en ingresos en Chile, Perú y Estados Unidos durante 2025.

“En el caso de Noviciado II, el proyecto contempla el desarrollo de un nuevo parque logístico en tres etapas, con una superficie total aproximada de 38.500 m² arrendables, mientras que San Pedro III permitirá dar continuidad a un proyecto que ha mostrado resultados exitosos en el mercado de Concepción y del Biobío en general”, añade el representante de Megacentro.

El sur de Santiago

Dentro de la carpeta está el estudio de factibilidad de un nuevo proyecto en la comuna de San Bernardo. La empresa se encuentra en etapa de permisos de un terreno en el sector de El Peñón, que contempla una superficie bruta aproximada de 66.500 m².

Se trata de un centro multicliente de bodegas, en formato logístico. “Este tipo de formato busca responder a una demanda diversificada, manteniendo altos niveles de ocupación, similares a los observados en el portafolio industrial de la compañía, que en 2025 alcanzó una ocupación promedio de 96,6% en Chile y Perú”, explica Brain.

“Adicionalmente, estamos evaluando un proyecto de expansión en Perú, donde hemos tenido muy buenos resultados. Este último se enmarca en el crecimiento que la compañía ha venido desarrollando en ese mercado, donde Megacentro ya opera distintos centros industriales y ha comunicado nuevos desarrollos logísticos, en línea con su foco en renta industrial”, agrega.

Ordenar la casa

Para mantener una posición financiera saludable, Megacentro salió de negocios que no eran rentables, disminuyó su deuda y emitió un bono. “Estamos en proceso de estabilización de tres activos que tenemos en Estados Unidos. Una vez estabilizados, la idea es desinvertir en ellos y continuar enfocándonos en el negocio industrial en Chile y Perú. Adicionalmente, contamos con un banco de terrenos identificados como activos potenciales de desinversión”, detalla el ejecutivo.

El proceso incluyó la venta de activos no estratégicos en Chile, Perú y Estados Unidos, lo que permitió reducir la superficie administrada, pero mejorar la ocupación promedio consolidada hasta 95,1% y fortalecer los indicadores financieros de la compañía.

La firma cerró el año con una deuda financiera neta sobre EBITDA de 10,34 veces. “Las emisiones de bonos nos permiten, además, acceder a un costo de fondos más bajo y mejorar el perfil de nuestra deuda”.

Recientemente, en enero de 2026, concretaron la colocación de un bono corporativo por UF 500.000 en el mercado local, con una tasa anual de 3,2% y un spread de 113 puntos base, el nivel más bajo alcanzado por la compañía en emisiones comparables.

Los recursos obtenidos están destinados principalmente al refinanciamiento de pasivos, en línea con la estrategia de optimización de la estructura de deuda y reducción del costo de financiamiento que la compañía viene impulsando desde 2022.

“Seguiremos aprovechando las ventanas de emisión de bonos que ofrezca el mercado y evaluando, en cada momento, la mejor estructura de financiamiento para cada proyecto, considerando el contexto y las condiciones específicas que van cambiando en el tiempo”, concluyó Brain.