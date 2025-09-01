Lo que pedí y lo que me llegó: cuál es la empresa de comercio electrónico a la que denunció el Sernac

Sernac denunció a la empresa de comercio electrónico ante el Ministerio Público tras recibir una treintena de reclamos por parte de los consumidores.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció ante el Ministerio Público a una empresa de comercio electrónico por un eventual delito de estafa, “tras recibir una treintena de reclamos de parte de consumidores”.

A través de su página web, el organismo explicó que tomó la decisión de enviar los antecedentes al ente persecutor “luego de analizar los reclamos de las y los consumidores, quienes coinciden en que este proveedor estaría incurriendo en publicidad engañosa“.

En esa línea, explicó que la empresa promociona sus productos con “imágenes elaboradas con inteligencia artificial, pero con descripciones que sugieren que se trataría de productos con diseño y confección nacional de alta calidad“.

La empresa de comercio electrónico a la que denunció el Sernac

De acuerdo con lo informado por el Sernac, decidió hacer la denuncia ante el Ministerio Público luego de recibir alrededor de 30 reclamos de parte de consumidores “en contra de la empresa de comercio electrónico Bohemea“.

Detalló que, por ejemplo, Bohemea, “que comercializa principalmente productos de vestuario femenino a través del sitio web www.bohemea.cl, “en el caso de productos como sweaters y chalecos, indica que son bordados a mano. No obstante, tras comprarlos, las personas reciben prendas de poliéster de ínfima calidad, con simples estampados gráficos que imitan el bordado, a menudo con etiquetas en chino que evidencian su verdadero origen“.

El servicio añadió que “la mayor gravedad del caso se aprecia cuando las personas intentan reclamar y exigir sus derechos, pues Bohemea no responde. Incluso, dicho proveedor borra los comentarios negativos en sus redes sociales y bloquea a los usuarios que exigen respuestas. En otros casos, incluso no entrega los productos y tampoco devuelve el dinero a los consumidores”.

“Según los antecedentes preliminares, esta empresa estaría actuando bajo el modelo dropshipping; es decir, enviando a sus clientes artículos de bajo costo, adquiridos directamente desde plataformas extranjeras, como AliExpress, lo que genera una desconexión entre las expectativas y el producto que finalmente reciben las personas“, precisó el Sernac.

“A lo anterior, hay que sumar que recientemente la empresa bajó su sitio web, lo que hace suponer que podría existir una práctica fraudulenta“, sostuvo a continuación.

Finalmente, el organismo recalcó que “la Ley del Consumidor se hace cargo cuando existen incumplimientos, pero no aplica cuando se trata de prácticas que pudiesen constituir algún tipo de delito, en cuyo caso es el Ministerio Público el encargado de perseguir dicha responsabilidad“.