Estarán listos en 2028: Cencosud se alista para construir unos 300 departamentos a un costado del Mall Florida Center

La empresa informó al Servicio de Evaluación Ambiental que el edificio tendrá 26 pisos y podrá albergar a unas 1.200 personas.

La tendencia de compartir espacios de vivienda con shoppings comienza a aparecer en Chile. Parque Arauco levantará residencias en Kennedy y Cencosud lo hará en los terrenos de Cenco Florida. Este último proyecto avanza a paso firme.

La empresa ingresó en octubre pasado una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), con el fin de entregar todos los detalles a la autoridad del edificio que levantará en un espacio que, hasta hoy, ha sido netamente comercial.

Bautizado como Torre Multifamily Cenco La Florida, estará ubicado en Departamental 555, colindante al mall. El proyecto “corresponde a la construcción y operación de un edificio habitacional de 26 pisos de altura, donde se considera la habilitación de un total de 297 departamentos. Cuenta, además, con un nivel de subterráneo, donde se emplazan 40 bodegas para propietarios”, detalló la empresa en su consulta de pertinencia.

Por otra parte, el proyecto contempla 147 estacionamientos vehiculares, 178 estacionamientos de bicicletas, áreas verdes y piscina en el primer piso, además de todos los amenities requeridos. También se considera la construcción de cuatro locales comerciales. El desarrollo corresponde a una superficie arrendable aproximada de 12.500 m² y proyecta que vivan en él 1.188 personas.

Plazos y permisos

La compañía tiene buen piso para avanzar en el proyecto, de la mano de su filial Cencosud Shopping, que ayer reportó sus resultados. En ese informe detalló que avanzan en La Florida “con el desarrollo de nuestro primer proyecto multifamily, ampliando la oferta”, y que se obtuvo un pronunciamiento favorable del SEA (Región Metropolitana), avanzando así en su etapa de permisos.

A lo que se refiere Cencosud es que el proyecto no está obligado a someterse a evaluación ambiental, por lo que puede seguir avanzando con sus permisos sectoriales. De acuerdo con los documentos presentados ante la autoridad, las primeras obras en terreno comenzarían en los primeros meses de 2026. La construcción tomaría cerca de dos años, considerando la entrega del proyecto en 2028.