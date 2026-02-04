Salmón chileno y aranceles de Trump: Agrosuper calcula efectos por US$ 28 millones, aunque volúmenes y competitividad se mantienen

A ello hay que sumar una baja en los precios de salmón atlántico, debido a una mayor oferta.

En abril de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió aplicar un arancel de 10% a las importaciones de salmón chileno. Estados Unidos es el segundo mercado más importante, por lo que los efectos de la medida comienzan a sentirse en los costos de las compañías nacionales.

A nivel global, Chile está empujando su oferta de la mano del salmón atlántico, aunque Noruega aún lleva la delantera como país de origen. La mayor producción de esta variedad ha presionado los precios a la baja.

El escenario anterior tiene el componente adicional, para las productoras chilenas, de las medidas comerciales y el efecto que tienen en los costos operacionales de las compañías del sector. Una de las que ya informó estas consecuencias fue la firma controlada por la familia Vial, Agrosuper.

“En 2025, la oferta global de salmón atlántico tuvo un importante aumento respecto de 2024, impulsada principalmente por la industria noruega y, en menor grado, por la industria chilena, a excepción del último trimestre, donde Chile aumentó sus volúmenes de cosecha. Este crecimiento en la oferta, el más alto observado en los últimos años, ha puesto presión sobre los precios de mercado, los cuales se han ajustado a la baja en los principales mercados para Chile: Estados Unidos y Brasil”, dijo la firma.

Agrosuper agregó que, además de esta tendencia, se debe considerar el impacto adicional de los aranceles impuestos por Estados Unidos al salmón chileno, los cuales alcanzaron los US$ 28 millones durante el año 2025.

“En el cuarto trimestre, el precio del filete fresco de origen chileno en Estados Unidos cayó un 6,8% por debajo del nivel observado en igual período de 2024. En Brasil, el precio del salmón entero fresco experimentó una caída de 17,7% respecto del mismo período del año anterior”, explico Agrosuper en su reporte.

En tanto, respecto del salmón del Pacífico, durante los últimos tres meses de 2025, los precios tanto del salmón entero como del filete congelado mostraron una tendencia al alza, impulsada por una mayor demanda, consolidando al salmón del Pacífico como una alternativa competitiva y global.

Afecta costos, pero no volumen

En conversación con EL DÍNAMO, el Consejo del Salmón aterrizó los efectos de la política arancelaria. La presidenta ejecutiva del gremio, Loreto Seguel, detalló que la buena noticia es que, pese a que se reconoce un efecto en los costos operacionales de las empresas, el monitoreo muestra que los envíos de salmón se mantienen estables.

“Ese reporte muestra claramente que no se vieron afectadas las exportaciones en toneladas ni en ingresos. Por lo tanto, con datos precisos, podemos inferir que quienes se están viendo afectados son las empresas chilenas, a través de sus resultados operacionales y, con ello, muy probablemente el crecimiento de las mismas”, detalla.

Seguel agrega que Estados Unidos es hoy el principal destino, seguido muy de cerca por Brasil y Japón, que se alternan como segundo y tercer mercado. “Esa composición refleja una fortaleza estructural de la industria: somos un sector altamente diversificado, presente en más de 100 mercados a nivel global. La diversificación no es casual, ha sido una decisión estratégica de largo plazo para no depender de uno o dos destinos, y hoy nos permite enfrentar escenarios complejos con mayor resiliencia”, dice.

Reunión con Judd

En línea con fortalecer el diálogo con Estados Unidos, el Consejo del Salmón se reunió en enero con el embajador Brandon Judd. Durante el encuentro, Seguel expuso el rol estratégico del gremio, que representa el mayor porcentaje de la producción nacional de salmón.

Estados Unidos es el principal mercado del salmón chileno, concentrando el 40% de sus exportaciones, además de constituir un socio clave en logística, procesamiento y distribución, con una cadena de suministro altamente integrada.

“La relación entre Chile y Estados Unidos en la industria del salmón se ha construido sobre la base de la confianza, la cooperación técnica y estándares compartidos. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo este vínculo estratégico, clave para la seguridad alimentaria, el comercio y el desarrollo sostenible”, señaló Loreto Seguel.