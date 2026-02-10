Quiénes están detrás de Millicom, la matriz de Tigo que compró Telefónica Chile

El grupo luxemburgués liderado por Xavier Niel refuerza su presencia en América Latina, siguiendo los casos recientes de Uruguay y Ecuador.

Tras meses de incertidumbre, Telefónica España finalmente vendió su negocio en Chile a Millicom, en una alianza con la francesa NJJ, por un total de $1.215 millones de dólares. La nueva compañía propietaria tiene su origen en Luxemburgo y opera a lo largo de América Latina bajo su marca de telecomunicaciones Tigo.

El principal accionista de Millicom es Xavier Niel, multimillonario francés poseedor del 40% de la compañía desde 2019. De 58 años, el magnate ha hecho su riqueza dentro de la industria de las telecomunicaciones, siendo propietario de Iliad, empresa matriz de Free, uno de los principales proveedores de servicios de Internet en Francia. Cuenta además con participaciones en el periódico francés LeMonde y la compañía de telecomunicaciones británica Vodafone.

Tigo, la compañía con la que opera Millicom en la región, cuenta con presencia en Colombia, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Durante el año pasado, realizaron las compras de la franquicia de Telefónica en Uruguay y Ecuador, además de adquirir el 67,5% que la española mantenía en Movistar Colombia, siguiendo su apuesta por invertir en América Latina.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, la firma luxemburguesa reportó ingresos por US$ 4.166 millones y utilidades por US$ 1.064 millones.

¿Qué pasará con los usuarios de Movistar en Chile por la compra de Millicom?

En la evolución natural del negocio, la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom hará desaparecer gradualmente la marca Movistar para dar paso a Tigo en el mercado nacional, un proceso que tardará meses en completarse.

Respecto al servicio, los contratos firmados por Movistar mantendrán su validez, con Millicom siendo el nuevo responsable a través de Tigo. Aquello implica que no se perderán números ni planes de forma inmediata.

“Esta transacción refleja el enfoque disciplinado y pragmático de Millicom para la creación de valor a largo plazo en Latinoamérica“, dijo el director ejecutivo de Millicom, Marcelo Benítez, luego de concretar la compra en nuestro país.

“Chile es un mercado estratégico con fundamentos sólidos y una fuerte demanda de conectividad de alta calidad. Nos comprometemos a aplicar nuestra estrategia operativa, invertir con disciplina y apoyar el desarrollo digital de Chile a través de mejores redes, mejor ejecución y creación de valor sostenible a lo largo del tiempo“, añadió Benítez.