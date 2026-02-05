Qué es Magis TV, la plataforma que la Subtel ordenó bloquear

El 19° Juzgado Civil de Santiago resolvió que Magis TV y todas sus versiones deben ser bloqueados debido a que infringen “las leyes de propiedad intelectual”.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó a las empresas proveedoras de servicios de internet que bloqueen en la plataforma de televisión digital Magis TV, con el propósito de dar cumplimiento a lo dictaminado por el 19° Juzgado Civil de Santiago.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, Magis TV y todas sus versiones deben ser bloqueadas debido a que infringen “las leyes de propiedad intelectual”.

Así lo decretó el juzgado capitalino tras acoger la querella interpuesta por la empresa Warner Bros, la que acusó la retransmisión no autorizada de su catálogo audiovisual.

En su dictamen, el tribunal ordenó el bloqueo de los sitios Magis TV, Flujo TV, Xuper TV, así como todas sus variantes en plataformas ilegales de Televisión por Protocolo de Internet (IPTV).

Para hacer cumplir su resolución, el juzgado ofició a la Subtel que en un plazo de cinco días hábiles notificara a las empresas proveedoras de internet sobre el bloqueo de estas plataformas.

Por su parte, estas compañías, como Entel, Telefónica, ClaroVTR, Starlink, Wom, Directv, entre otras, deberán notificar expresamente que dichos sitios están bloqueados.

Qué es Magis TV y a qué peligros se la asocia

Magis TV es una plataforma que a través de internet permite a sus usuarios ver películas, series y partidos de fútbol de manera gratuita.

Según la acción judicial interpuesta por Warner Bros, el uso de su material audiovisual mediante las plataformas digitales ilegales también habría puesto en riesgo los datos personales de los usuarios.

Lo anterior, debido a que, al asociar a cuenta de correo electrónico del usuario, la app podría acceder a información confidencial, como contraseñas, contactos o correos electrónicos almacenados.

En esa línea, y como ofrece contenido sin licencia, la plataforma no cuenta con garantías legales, por lo que sus usuarios no cuentan con protección en caso de robo de datos o fallos técnicos.

Cabe consignar que la aplicación de la plataforma Magis TV no se encuentra disponible en tiendas oficiales como Google Play o App Store.