Piden revisar protocolos luego de que escolar argentina de 6 años murió tras tropezar con sus cordones desatados en el colegio

El hecho ocurrió el pasado viernes y, aunque se trasladó de inmediato a la menor de edad a un centro asistencial, falleció el domingo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Un mes y medio después de cumplir los seis años, una escolar argentina que asistía al primer grado murió en su colegio, tras tropezar y golpear su cabeza contra un banco de cemento.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales trasandinas, el accidente ocurrió la tarde del pasado viernes, durante un recreo en la Escuela N° 117 Islas Malvinas, en la ciudad de Rosario.

Según las versiones entregadas desde el establecimiento, el hecho se produjo cuando la menor de edad, identificada como Luna Jazmín Miqueo Cuello, se tropezó porque tenía los cordones desatados.

Pese a que de inmediato se trasladó a la niña en estado crítico hasta el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, terminó por fallecer en horas del domingo.

Qué dijo el colegio luego de que la escolar murió

Este lunes, el colegio confirmó la suspensión de clases durante la jornada debido al la muerte de la escolar de 6 años.

“Con profundo pesar y tristeza, nos dirigimos a ustedes para informar el fallecimiento de nuestra alumna Luna Miqueo Cuello, de 1° grado D. En este momento de dolor, toda la institución acompaña a su familia, abrazándolos con fuerza ante tan irreparable pérdida. Como comunidad educativa también acompañamos a sus compañeros y docentes”, dijo el establecimiento a través de un comunicado.

“Nos unimos en el pensamiento común de respeto y consuelo. Retomaremos nuestras actividades el día martes 28, brindando el espacio necesario para el acompañamiento y la contención de nuestros niños y niñas”, añadió el texto.

Finalmente, el equipo directivo indicó que agradecían “la comprensión y el respeto ante esta dolorosa circunstancia. Nos unimos en el cariño y en el recuerdo de Luna“.

El caso reabrió en Argentina los debates en torno a la seguridad en los establecimientos educativos, ya que, si bien se trató de un accidente, especialistas señalaron la importancia de revisar protocolos, supervisión en recreos y condiciones de infraestructura en los colegios.