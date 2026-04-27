Dipres reconoce error y Mara Sedini defiende oficio de Hacienda: “Hubo irresponsabilidad en el manejo de las platas públicas”

Por su parte, desde la Subsecretaría de DDHH dejaron en claro que no tomarán nota de la propuesta de Hacienda de descontinuar el Programa de DDHH.

AGENCIA UNO

Sigue la polémica por el oficio del Ministerio de Hacienda, a instancias de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que recomienda una serie de recortes y discontinuaciones de programas públicos por 5,4 billones de pesos.

Al respecto, desde la propia Dipres reconocieron que hubo un error en la redacción del documento, aseverando que la intención no es “descontinuar” más de 140 programas sociales, sino que “reformularlos” para optimizar su funcionamiento.

“Todos los años se evalúan programas y se comunica como una especie de marco bajo el cual se dan unas recomendaciones. De alguna manera, en vez de descontinuar, quizá la palabra era más bien reformular, porque la circular indicaba que no se estaba diciendo que la política pública detrás del programa era lo que había que descontinuar, sino que los servicios podían hacer una continuidad a la política pública”, declaró José Ignacio Llodrá, subdirector de la Dipres, a The Clinic.

Por su parte, la vocera Mara Sedini defendió la propuesta de Hacienda ante los cuestionamientos, tanto de la oposición como del propio oficialismo, aseverando que “tenemos problemas con los recursos, tenemos estrechez fiscal. Ha habido mucha irresponsabilidad en el manejo de las platas públicas”.

“Siempre van a existir críticas, pero lo importante es hablar de frente a la ciudadanía, incluso cuando se tienen que tomar decisiones difíciles, pero ese fue nuestro compromiso como Gobierno y esa fue la razón por la cual nos eligieron”, cerró Sedini.

Subsecretaría de DDHH y oficio de Hacienda: “Las sugerencias no serán atendidas”

En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, salió al paso del oficio de Hacienda que sugería descontinuar el Programa de Derechos Humanos de cara al Presupuesto 2027, dejando en claro que la iniciativa no será cerrada.

“No serán atendidas”, recalcó Mira a radio Biobío sobre el futuro del Programa. “Vamos a continuarlo, está totalmente conformado. Se lo anunciamos a los funcionarios”, agregó.

En esta línea, el funcionario puntualizó que “el programa de DDHH continúa porque es muy importante no solo para la subsecretaría sino para el país”, por lo que “las sugerencias que salieron de Hacienda no serán atendidas en ningún sentido”.