En medio de crisis y ola de renuncias: Hospital de San Antonio ratifica en su cargo a Jeanette Vega

El SSVSA aseveró que solo siete profesionales ratificaron sus renuncias, mientras el director subrogante del hospital confirmó a la ex ministra de Gabriel Boric en su puesto.

El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio enfrenta una grave crisis dirigencial, luego que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) anunciara la salida de su directora, Loreto Maturana, por la llegada de la ex ministra Jeanette Vega como nueva subdirectora de Gestión Asistencial.

Ante esto, más de una veintena de médicos, entre los que se encontraba la “línea de sucesión” de Maturana, presentó su renuncia al centro asistencial en solidaridad con la saliente directora, que había sido nombrada por Alta Dirección Pública en 2024.

Durante esta jornada, la máxima cabeza del SSVSA, Juan Castro, llegó hasta el Hospital Claudio Vicuña para presentar a Christian Smith como nuevo director subrogante, quien en una decisión polémica, ratificó en su cargo a Jeanette Vega.

Entre quienes dejaron su cargo están Alex Gómez, jefe de la Unidad de Paciente Crítico (UPC), y Roxana Madrid, jefa de Pediatría, aunque del Servicio de Salud aseveraron que solo siete profesionales habían ratificado su salida.

“Estas están siendo abordadas conforme a los procedimientos establecidos, resguardando la continuidad de la atención de los usuarios y usuarias”, precisó el organismo a La Tercera.

Las medidas tomadas en su momento por el Ministerio de Salud para buscar la salida de Jeanette Vega a pocos días de ser anunciada como funcionada del Hospital Claudio Vicuña, dado su rol como ex ministra de Desarrollo Social de Gabriel Boric, generaron molestia en las autoridades anteriores.

Bernardo Martorell, exsubsecretario de Redes Asistenciales, había expresado en su momento que “es un mal precedente que rompe la tradición transversal de colaboración en salud. No hay talento que perder en el territorio donde el trabajo es muy operativo. Allí debe primar la experiencia técnica por sobre la pequeñez política. Si no, la sostenibilidad del sistema se ve perjudicada, y con ello el servicio que damos a nuestros pacientes. No hay que olvidar que más del 80% de la población es Fonasa y que la directora que le piden la renuncia redujo los tiempos de espera y contuvo el gasto”.