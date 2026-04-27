PC insta al Gobierno echar pie atrás a megarreforma y ministro García se niega

A juicio de los legisladores comunistas el proyecto debería separar las medidas tributarias de la reconstrucción. El Ejecutivo defendió que “el proyecto es uno solo”.

A las 13.30 horas de este lunes representantes del Partido Comunista estaban citados al Palacio de La Moneda para dialogar sobre la megarreforma del Gobierno, también llamada proyecto de reconstrucción o ley miscelánea. Dos horas más tarde, el Frente Amplio haría lo propio. En este caso, la reunión se extendió hasta poco después de las 17.00 horas.

La cita estuvo precedida de críticas provenientes de la bancada de diputados UDI pues, a su juicio, desde ese sector esta conversación respondía a “un intento de montar un show para aparentar apertura de diálogo con el Gobierno”.

Con todo, el ministro Segpres, José García (RN), desdramatizó las críticas. “Yo entiendo perfectamente la posición de la UDI, pero también espero que se comprenda la tarea, la misión permanente de la Secretaría General de la Presidencia. Nosotros llevamos la relación con el parlamento, y tener esta oportunidad de explicar en detalle los alcances del proyecto nos parece un encuentro que es necesario y que es útil”, explicó.

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Al término de la cita, la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, advirtió en alusión a las medidas tributarias del proyecto, como la rebaja del impuesto corporativo, son un “regalo tributario para los superricos”. Por ende, argumentó, “de perseverar con este proyecto, le estaríamos haciendo un mal a nuestro país”.

“Creemos que en ese sentido lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto, e ingresar un proyecto de reconstrucción real. En boca del ministro de la Segpres, reconoce que actualmente existen mecanismos de recaudación para hacernos cargo de la reconstrucción. Por tanto, no se entiende que hayan mezclado la reconstrucción con un regalo tributario para los superricos”, criticó la expresidenta de las Juventudes Comunistas.

Sin embargo, esta última petición no fue acogida por el Ejecutivo. “Para nosotros el proyecto es uno solo. El proyecto es un conjunto armónico de medidas, creemos firmemente que es un proyecto plenamente ajustado a las normas constitucionales”, defendió el ministro García.